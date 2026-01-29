EN
Названы приводящие к блокировке банковского перевода комментарии

2 минуты чтения 09:47

Некоторые комментарии, которые пользователи банковских приложений оставляют при отправке перевода, могут вызывать повышенное внимание автоматических систем и приводить к блокировкам. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Он посоветовал аккуратнее относиться к формулировкам, которые сопровождают банковский перевод, и не допускать в таких комментариях шуток, которые могут быть неправильно восприняты системой автоматического мониторинга. Однако чаще всего банки реагируют на определенные слова, которые указывают на прием средств за оказание коммерческой деятельности на личную карту.

Такими словами и словосочетаниями, например, могут стать «оплата за услугу», «оплата за заказ», просто «заказ» или «аренда». Хаминский отметил, что россияне начали массово принимать средства за коммерческие услуги на свои личные карты, однако это все еще противоречит политике банков, которые открывают счета физлицам для совершения других операций.

Россиянам, которые сомневаются в допустимости своего комментария и не хотят столкнуться с блокировкой перевода, юрист посоветовал вообще не заполнять текстовое поле. Он считает, что в такой ситуации безопаснее будет передать информацию через смс или сообщение в мессенджере.

РИА «Новости» также рассказало, что с повышенным риском блокировок сталкиваются и россияне, недавно сменившие номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах». По мнению юриста Дмитрия Пашина, банки считают перевод с участием человека, который изменил свой номер в течение последних 48 часов, содержащим признаки действий мошенников.

Это связано со сходством со схемой, которая применяется реальными мошенниками — они также пытаются поменять номер в банке и на «Госуслугах», чтобы затем перехватить смс и уведомление с кодом. При этом юрист не поделился советом, который помог бы снизить риск блокировки со стороны системы мониторинга банка.

