Экономика

Налоговая занялась поиском старых долгов бизнеса

2 минуты чтения

Предприниматели стали чаще получать от Федеральной налоговой службы письма с предложением уточнить и доплатить налоги за давние периоды, по которым уже истек трехлетний срок для проведения выездных проверок. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на юристов и налоговых консультантов.

По закону в 2026 году налоговые инспекции могут назначать выездные проверки только за 2023–2025 годы. Однако, как отмечают эксперты, это не мешает ФНС направлять компаниям информационные письма с предложением самостоятельно проверить возможные расхождения и доплатить налог за более ранние периоды. Такие письма носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.

Юристы отмечают, что подобные обращения находятся в «серой зоне мягкого давления». Формально налоговые органы не могут доначислять налоги без проверки, но рассчитывают на добровольные уточнения. В ряде случаев бизнес предпочитает закрыть старые незначительные долги, чтобы избежать повышенного внимания со стороны инспекций в будущем.

Эксперты связывают рост таких запросов с несколькими факторами. Один из них — завершение масштабной сверки остатков в рамках внедрения Единого налогового счета, благодаря которой налоговые органы получили консолидированную картину задолженностей. Кроме того, расхождения по НДС за прошлые годы нередко выявляются после подачи контрагентами уточненных деклараций. Также юристы указывают на общий тренд ужесточения контроля за собираемостью налогов на фоне дефицита бюджета.

В то же время специалисты предупреждают, что автоматическая подача уточненной декларации за давний период может повлечь дополнительные риски. В этом случае налоговые органы получают право на камеральную проверку, а сам период может стать предметом выездной проверки. Юристы советуют компаниям тщательно оценивать законность запросов и возможные последствия, прежде чем соглашаться на доплату или направлять уточненные декларации.

