Одна из крупнейших криптобирж решила стать «необанком»

Зарегистрированная в Дубае криптовалютная биржа Bybit планирует начать оказывать банковские услуги после запуска счетов, которые позволят клиентам хранить средства в долларах США и других фиатных валютах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Bybit намерен запустить счета «MyBank» в феврале с помощью партнерских банков, в том числе зарегистрированного в Грузии Pave Bank, рассказал гендиректор криптобиржи Бен Чжоу. По его словам, у таких счетов будет международный номер банковского счета (IBAN), который позволит клиентам переводить и хранить 18 валют.

«Как только ваши фунты стерлингов или доллары США поступят на счет, вы сможете перевести их в криптовалюту. Это огромное обновление», — сказал Чжоу.

С запуском счетов «MyBank» криптобиржа станет похожа на «необанки», такие как Revolut и Robinhood. Только если последние начали с предоставления клиентам банковских услуг, а затем расширили свою деятельность на торговлю криптовалютами, то Bybit планирует сделать наоборот.

Помимо этого, криптобиржа планирует запустить новый продукт по хранению активов для банков и крупных инвесторов, сказал Чжоу. Это может заинтересовать организации, которые токенизируют свои активы, к примеру, создают NFT или акции с привязкой к блокчейну.

Bybit рассматривает выход на рынок в США, который стал привлекательным после победы на выборах поддерживающего криптовалюты президента Дональда Трампа. Вместе с тем, по словам Чжоу, для выхода на американский рынок необходимо сотрудничество с лицензированным партнером. Он добавил, что криптобиржа уже начала переговоры с крупными банками по этому вопросу.