Оптимизация ассортимента станет главным трендом для торговых сетей в 2026 году. Сжимающийся рынок отразится и на производителях, которые ради выживания будут вынуждены сокращать количество выпускаемой продукции, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Сейчас в основном потребителю не нужен большой выбор, ему гораздо важнее доступные цены», — заявил руководитель аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Сокращение продуктовой линейки, как отмечает издание, происходит по двум причинам: из-за падения покупательной способности и сокращения площадей магазинов. Иными словами, торговые сети стали продавать то, что продается в условиях сжимающегося рынка.

Независимый эксперт по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаил Лачугин привел в пример одну из петербургских кондитерских фабрик, которая еще недавно выпускала почти сотню наименований продукции. Теперь она сосредоточилась на производстве более дешевых мармелада и леденцов, сузив линейку продукции до 20 наименований.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать Экономика 33 минуты чтения

«Большой ассортимент продуктов питания — это наследие тучных 2000-х годов, когда возможность большого выбора была важна покупателям. Сейчас покупателю такой широкий ассортимент уже не нужен», — пояснил Лачугин.

В данных условиях рынка торговым сетям гораздо выгоднее сократить ассортимент, оставив недорогие товары с расчетом на то, что они производят больший объем продаж.

Тем временем предприниматели со всей России организовали онлайн-флешмоб, в котором делятся историями о том, как повышение налогов уничтожает их бизнес. Они называют себя «Машеньками», сравнивая себя с одноименной подмосковной пекарней, пирожки из которой пробовал Владимир Путин и которую принялись спасать при помощи правительства. Россияне объясняют, что «Машенька» — это весь малый бизнес страны, который экстренно нуждается в поддержке.