EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Торговые сети стали сокращать ассортимент продуктов из-за падения доходов россиян

2 минуты чтения 23:45

Оптимизация ассортимента станет главным трендом для торговых сетей в 2026 году. Сжимающийся рынок отразится и на производителях, которые ради выживания будут вынуждены сокращать количество выпускаемой продукции, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Сейчас в основном потребителю не нужен большой выбор, ему гораздо важнее доступные цены», — заявил руководитель аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Сокращение продуктовой линейки, как отмечает издание, происходит по двум причинам: из-за падения покупательной способности и сокращения площадей магазинов. Иными словами, торговые сети стали продавать то, что продается в условиях сжимающегося рынка.

Независимый эксперт по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаил Лачугин привел в пример одну из петербургских кондитерских фабрик, которая еще недавно выпускала почти сотню наименований продукции. Теперь она сосредоточилась на производстве более дешевых мармелада и леденцов, сузив линейку продукции до 20 наименований.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

«Большой ассортимент продуктов питания — это наследие тучных 2000-х годов, когда возможность большого выбора была важна покупателям. Сейчас покупателю такой широкий ассортимент уже не нужен», — пояснил Лачугин.

В данных условиях рынка торговым сетям гораздо выгоднее сократить ассортимент, оставив недорогие товары с расчетом на то, что они производят больший объем продаж.

Тем временем предприниматели со всей России организовали онлайн-флешмоб, в котором делятся историями о том, как повышение налогов уничтожает их бизнес. Они называют себя «Машеньками», сравнивая себя с одноименной подмосковной пекарней, пирожки из которой пробовал Владимир Путин и которую принялись спасать при помощи правительства. Россияне объясняют, что «Машенька» — это весь малый бизнес страны, который экстренно нуждается в поддержке. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть