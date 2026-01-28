Российская легкоатлетка рассказала о передаче ее квартиры военному

Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина в интервью спортивному журналисту Вите Кравченко рассказала, что ее лишили подаренной властями квартиры в Твери и передали недвижимость российскому военному. На этот фрагмент обратила внимание «Новая газета Европа».

По словам легкоатлетки, власти Твери, где она родилась, подарили ей однокомнатную квартиру в 2011 году. Эта недвижимость стала единственным местом, где была прописана спортсменка. Клишиной сообщили, что она сможет стать собственницей жилья, если примет участие в Олимпиаде, получит медаль на чемпионате мира, а также по выслуге лет.

Все, с кем консультировалась Клишина, заверяли, что квартира в итоге перейдет в собственность спортсменки. Несмотря на это, в 2025 году легкоатлетку лишили квартиры и прописки, а ключи передали военному. Кому именно — неизвестно.

«Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность», — рассказала Клишина.

Российская легкоатлетка родилась в Твери. Когда спортсменке было 13 лет, на детских соревнованиях ее заметила тренер Ольга Шемигон, по приглашению которой Клишина переехала в училище олимпийского резерва в Москву. С 2013 года прыгунья в высоту живет и тренируется в США.

Спортсменка заработала золотые медали на чемпионатах Европы в 2011 и 2013 годах, а также серебряную медаль на чемпионате мира в 2017 году. Помимо этого, в 2016 году Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, которую допустили до летних Олимпийских игр в Бразилии.