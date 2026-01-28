EN
Экономика

Просрочка россиян по ипотеке установила исторический рекорд

2 минуты чтения 00:10 28 января

Граждане России на конец 2025 года остались должны банкам 265,6 миллиарда рублей. Это исторический максимум по просрочке в ипотеке, сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Однако еще в декабре 2022 года сумма просроченной задолженности по ипотеке составляла 91,6 миллиарда рублей. Таким образом, за последние три года объем просроченных выплат по ипотеке увеличился втрое.

При этом только за прошлый год просрочка по кредитам на жилье обновила исторический максимум, подскочив сразу на 76,6%, или же на 115,2 миллиарда рублей. Издание отмечает, что такими стремительными темпами задолженность по ипотеке росла на российском рынке недвижимости только в середине 2000-х. Тогда проблемные кредиты каждый год росли в среднем на 50%.

РБК со ссылкой на опрошенных экспертов также добавляет, что Россия столкнулась с последствиями ипотечного бума, когда россияне массово оформляли льготную ипотеку. Теперь госпрограмма наложилась на агрессивную политику банков в кредитовании и веру россиян, что жилье будет постоянно расти в цене.

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

Если же смотреть на общий, а не исключительно просроченный долг россиян по ипотеке, то в ноябре 2025 года года он составил 23,2 триллиона рублей, что стало максимумом с начала года. За год общий долг по ипотеке вырос на 6,8%.

В России также обсуждалась дифференцированная ставка по льготной семейной ипотеке. Ее предложили привязать к количеству детей: по задумке процентная ставка должна уменьшаться с появлением каждого следующего ребенка.

В свою очередь президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин сообщал, что ипотечное жилье в России стало практически недоступным для основной массы желающих его приобрести. 

