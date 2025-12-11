EN
Риелторы пожаловались на недоступность ипотеки для большинства россиян

2 минуты чтения 14:36

Лишь 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке на квартиру в новостройке за два года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской гильдии риелторов Артемия Шурыгина. 

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

При этом в октябре 2025 года банки отклонили 67,5% заявок россиян на ипотечные кредиты, этот показатель стал максимальным. Сочетание этих факторов, как отмечает ТАСС, делает ипотечное жилье недоступным для основной массы желающих его приобрести.

«Система недоступности жилья» сложилась из-за высоких ипотечных ставок и показателей стоимости квадратного метра жилья, добавил риелтор. Он также спрогнозировал, что снижение ставок по ипотечным кредитам в 2026 году будет крайне медленным из-за показателей ключевой ставки Центробанка.

Шурыгин однако отметил, что сейчас выдающие ипотечные кредиты банки сформировали свое видение клиента, которому они готовы одобрить выдачу денег. Это должны быть официально трудоустроенные люди с понятным и подтвержденным доходом.

При этом банки все равно отказывают в выдаче кредита, даже если заемщик соответствует всем установленным формальным критериям. Шурыгин также заявил, что сегодня при принятии решения об ипотеке россияне руководствуются не размером собственных накоплений, а доступными на рынке программами, в том числе и с государственной поддержкой.

В гильдии риелторов считают, что в последние месяцы объем рынка ипотечного жилищного кредитования показывает признаки восстановления, это следует из публикуемых ЦБ данных. Но текущая ситуация все еще далека от позитивной, считает Шурыгин.

Российский рынок строящегося жилья находится в стагнации, рассказал риелтор. В списке регионов-аутсайдеров с высоким показателем индекса снижения нового строительства впервые оказался московский регион, включающий в себя Москву и Московскую область. В тройке лидеров антирейтинга Удмуртия, Чувашия и Санкт-Петербург.

