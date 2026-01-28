EN
Политика

СМИ: европейский лидер назвал Трампа «сумасшедшим» после встречи с ним

2 минуты чтения 11:41

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал другим европейским лидерам о «шоке», который он испытал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 17 января. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием разговоров в кулуарах экстренного саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе 22 января.

По словам Фицо, он был шокирован «психологическим состоянием» Трампа, а для описания американского президента словацкий премьер использовал слово «опасный», рассказали собеседники издания.

Другой источник Politico сообщил, что Фицо был «травмирован» встречей с Трампом, а, характеризуя состояние американского президента во время переговоров, назвал его «сошедшим с ума».

Ощущения Фицо, описанные им на закрытой встрече с коллегами по ЕС, резко контрастируют с публичным отчетом о его визите в Мар-а-Лаго, который он опубликовал в своем фейсбуке, отмечает издание. Представители словацкого премьера отказались предоставить дополнительные комментарии Politico, а в Белом доме назвали сообщения о «шоке» Фицо после встречи с Трампом ложными.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

«Это абсолютно фейковая новость от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Опасения по поводу здоровья президента США «быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях», заявил в разговоре с изданием еще один европейский дипломат. При этом Politico напоминает, что сам Трамп неоднократно и категорически отрицал наличие у него каких-либо заболеваний, влияющих на когнитивные функции.

