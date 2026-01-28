Искавшие McDonald’s россиянки оказались на военной базе США

Власти США готовятся депортировать двух россиянок, задержанных на территории военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе посольства России.

«В настоящее время они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации», — уточнили там, сославшись на данные Иммиграционно-таможенной службы США.

Ранее близкий к российским силовикам Shot сообщал, что речь идет о жительницах Самары по имени Кристина и Наталья. По данным телеграм-канала, на территории военной базы девушки оказались случайно. Путешествуя на автомобиле через Сан-Диего они решили перекусить и по указанию навигатора свернули с трассы в поисках ближайшего McDonald’s.

Однако вместо ресторана быстрого питания навигатор привел россиянок на базу Корпуса морской пехоты США. Военнослужащие задержали девушек возле стоянки боевой техники, конфисковали у них автомобиль, а их самих передали иммиграционным властям. Как утверждал Shot, «проникновение» на закрытую территорию грозило девушкам тюрьмой на срок до шести месяцев.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает? Интернет и мемы 11 минут чтения

При этом канал, ссылаясь на русскоязычных жителей Калифорнии, писал, что Кристина и Наталья не первые туристы, случайно оказавшиеся на базе Кэмп-Пендлтон из-за ошибочных указаний навигатора. «А отпустят или арестуют заплутавших путешественников — зависит от настроения военных», — утверждали собеседники канала, отмечая, что КПП базы находится в глубине ее территории.

В конце декабря 2025 года местная пресса писала, что на пляж, расположенный на территории базы Кэмп-Пендлтон забрела группа серферов. Военные задержали их и выписали им штрафы, а одного из нарушителей, у которого не было американского гражданства, передали иммиграционным властям.