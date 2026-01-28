EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Искавшие McDonald’s россиянки оказались на военной базе США

2 минуты чтения 16:00

Власти США готовятся депортировать двух россиянок, задержанных на территории военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе посольства России.

«В настоящее время они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации», — уточнили там, сославшись на данные Иммиграционно-таможенной службы США.

Ранее близкий к российским силовикам Shot сообщал, что речь идет о жительницах Самары по имени Кристина и Наталья. По данным телеграм-канала, на территории военной базы девушки оказались случайно. Путешествуя на автомобиле через Сан-Диего они решили перекусить и по указанию навигатора свернули с трассы в поисках ближайшего McDonald’s.

Однако вместо ресторана быстрого питания навигатор привел россиянок на базу Корпуса морской пехоты США. Военнослужащие задержали девушек возле стоянки боевой техники, конфисковали у них автомобиль, а их самих передали иммиграционным властям. Как утверждал Shot, «проникновение» на закрытую территорию грозило девушкам тюрьмой на срок до шести месяцев.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

При этом канал, ссылаясь на русскоязычных жителей Калифорнии, писал, что Кристина и Наталья не первые туристы, случайно оказавшиеся на базе Кэмп-Пендлтон из-за ошибочных указаний навигатора. «А отпустят или арестуют заплутавших путешественников — зависит от настроения военных», — утверждали собеседники канала, отмечая, что КПП базы находится в глубине ее территории. 

В конце декабря 2025 года местная пресса писала, что на пляж, расположенный на территории базы Кэмп-Пендлтон забрела группа серферов. Военные задержали их и выписали им штрафы, а одного из нарушителей, у которого не было американского гражданства, передали иммиграционным властям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть