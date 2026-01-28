EN
Бумеры захотели досрочно выйти на пенсию из-за зумеров

2 минуты чтения 12:39

Почти каждый пятый представитель поколения бэби-бумеров хочет досрочно выйти на пенсию, чтобы не сталкиваться в своей работе с представителями поколения Z. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на совместное исследование компании Clari + Salesloft и независимой исследовательской фирмы Workplace Intelligence.

В опросе приняли участие две тысячи человек. Он также показал, что зумеры тоже стремятся найти работу, где они не будут пересекаться с поколением бэби-бумеров. Так ответили 28% зумеров. Newsweek отмечает, что конфликт между поколениями, вероятно, обходится компаниям в 56 миллиардов долларов в год из-за потери производительности.

Одной из главных причин напряженности в отношениях между поколением бэби-бумеров и поколением Z является внедрение искусственного интеллекта, которое позволяет некоторым молодым сотрудникам выполнять ту работу, которая оказывается непосильной для их старших коллег, несмотря на больший опыт работы.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Разрыв поколений авторы исследования рассмотрели на примере сектора продаж. «Отдел продаж должен был бы стать одним из главных бенефициаров ИИ, но сейчас он становится скорее делителем, чем множителем. Некоторые продавцы работают быстрее, заключают больше сделок и выполняют план продаж благодаря ИИ. Другие сопротивляются ему или почти не используют его. Этот разрыв создает трения внутри команд и снижает производительность», — рассказал генеральный директор Clari + Salesloft Стив Кокс.

Отмечается, что среди работников в сфере продаж 39% зумеров предпочли бы, чтобы ими управлял ИИ, а не старшие поколения. При этом четверт бэби-бумеров утверждают, что хотели бы работать с ИИ вместо зумеров.

Вопрос баланса между работой и личной жизнью также вызвал противостояние между поколениями. 71% зумеров считают, что бэби-бумеры ценят количество отработанных часов выше результатов, а 56% обвиняют их в токсичной рабочей культуре. В то же время 64% бэби-бумеров заявили, что поколение Z ставит баланс между работой и личной жизнью выше потребностей бизнеса.

