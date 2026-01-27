В России заблокировали крупнейшую русскоязычную онлайн-энциклопедию аниме

Роскомнадзор заблокировал на территории страны крупнейшую русскоязычную онлайн-энциклопедию аниме и манги Shikimori. Сайт появился в реестре заблокированных интернет-страниц, который ведет регулятор.

Причина ограничения доступа к сайту не уточняется. В перечне Роскомнадзора лишь указано, что это было сделано на основании двух решений регулятора, принятых 22 и 23 января.

В телеграм-канале Shikimori рассказали, что сайт недоступен «временно», а также отметили, что администрация проекта «решает вопрос с разблокировкой».

Shikimori — крупнейшая русскоязычная онлайн-энциклопедия аниме, манги и ранобэ. Проект существует с 2011 года и за это время не раз подвергался блокировкам. В частности, в 2019 году Московский городской суд закрыл доступ к сайту по иску о защите авторских прав.

В суд тогда обратилось ООО «Синема Галэкси», которое заявило, что Shikimori и ряд других крупных порталов на ту же тематику опубликовали аниме-сериал Charlotte, права на который принадлежат компании. Все ответчики удалили спорный контент, но суд также учел, что истец уже жаловался на эти сайты по поводу других материалов, и принял решение о блокировке.

Новость дополняется…