Общество

Российский фургон «убийца Кибертрака» оказался очень похожим на китайский

2 минуты чтения 15:38

Российская компания «Руссо-Балтъ» представила стальной фургон на электроприводе, выполненный в стиле Tesla Cybertruck. В соцсетях его в шутку называют «убийцей Кибертрака».

Кузов автомобиля выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует отсутствие коррозии и «премиальный внешний вид», говорится на сайте «Руссо-Балтъ». В отличие от Tesla Cybertruck, фургон от российского производителя, как утверждается, варится вручную.

Машина оснащена электрическим двигателем мощностью 200 лошадиных сил и батареей емкостью 115 киловатт-час. Производитель утверждает, что такого аккумулятора хватит на 400 километров. Зарядить автомобиль можно за час при условии использования быстрой зарядки DC, отмечается на сайте.

Фургон также обещает быть устойчивым к температурам от -45 до +45 градусов цельсия. «Специально разработанная система термоконтроля батареи и салона. Запуск и уверенная работа в любую погоду, от якутской зимы до сочинского лета», — заявили в «Руссо-Балтъ».

Собирать такие электрические фургоны будут в Перми. Планируется, что первые экземпляры выйдут в январе 2027 года и будут стоить 6,5 миллиона рублей.

В компании акцентируют внимание на том, что автомобиль сделан в России и для российских дорог. Впрочем, журналисты и автолюбители обнаружили сходство фургона «Руссо-Балтъ» с китайским Weiqiao New Energy V90.

Оригинал также похож на Tesla Cybertruck, но не обшит стальными листами. Помимо этого, у китайского фургона запас хода без подзарядки на 100 километров меньше, чем у российского. Учитывали ли в «Руссо-Балтъ» при расчетах вес стальных листов — неизвестно.

Компания «Руссо-Балтъ» была создана в октябре 2024 года, следует из данных в системе «СПАРК». При этом название отсылает к Русско-Балтийскому вагонному заводу, который находился в Риге и выпускал автомобили в начале XX века. Владельцы современной компании утверждают, что купили права на использование этого бренда.

