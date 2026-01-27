EN
Общество

ТАСС заявил и аннулировал сообщение о создании локомотива с ядерной установкой

15:33

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и НИЦ «Курчатовский институт» приступили к созданию локомотива с ядерной установкой, сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора ТМХ Кирилла Липу. 

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Позже агентство аннулировало уже выпущенную новость по просьбе пресс-службы ТМК. Пост об этом в мессенджере Telegram был доступен всего несколько минут. В заявлении не указано, по какой причине холдинг не пожелал публиковать эту информацию.

Подробности уже удаленной информации все еще доступны из пересказа новости, которую сделали «Коммерсантъ» и IXBT. Так, они сообщили, что Липа сделал это заявление во время форума AMTExpo 2026.

Тематикой форума являются новые материалы, химия и технологии. Он проходит в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», следует из информации на сайте AMTExpo 2026. Липа заявлен в качестве одного из его спикеров. 

При этом в оригинальной новости ТАСС не содержалось подробностей о планируемых сроках окончания разработки локомотива и стоимости создания его прототипа. 

ТМХ является лидером среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ, отмечает «Коммерсантъ». Его продукция поставляется в более чем 30 стран, сообщили журналисты.

Также ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Баканова сообщил о разработке нового сплава, который позволит выдерживать температуру до тысячи градусов. Он будет использоваться для космических двигателей, основная часть которых будет изготовлена с помощью 3D-печати.

Реализация проекта и оформление документации по нему начнется в 2026 году, утверждал Баканов. Он также отмечал, что двигатель-буксир будет использоваться в космических кораблях, которые будут направляться в дальний космос.

