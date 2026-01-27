EN
Россияне обвинили роддом в подмене детей

2 минуты чтения 12:52

Две российские семьи из Приморского края заявили о подмене своих новорожденных детей, которая, по их мнению, произошла в 1989 году, когда их матери лежали в роддоме местного города Лесозаводск. Об этом пишет ТАСС.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Адвокат семей Степановых и Москальковых рассказал агентству, что его доверители требуют от государства компенсацию в размере 30 миллионов рублей. Они утверждают, что в роддоме матерям принесли мальчиков с одинаковой биркой, но персонал заверил женщин, что путаница возникла только с ней. 

После этого рожениц выписали из роддома, но одна из них продолжила сомневаться в том, что растит своего ребенка. Семья Степановых обратилась в одну из передач, где делают ДНК-текст, ее название в материале не разглашается. 

Проведенное исследование якобы показало, что обе семьи воспитывали других детей — после этого россияне обратились в суд с требованием выплатить моральную компенсацию. Всего в их иске в качестве потерпевших заявлены 10 человек, двое родившихся в 1989 году мужчин, их биологические родители и другие неназванные близкие родственники. 

Иск подан против российских Минфина и Минздрава, а также властей Приморского края. Тверской районный суд Москвы и Мосгорсуд уже отказали в удовлетворении требования истца, поскольку в советском законодательстве отсутствовал институт компенсации морального вреда в том виде, в котором он есть в современной России. Россияне планируют обращаться в Верховный суд России. 

В самом роддоме обвинение в подмене детей отвергают, пишет РИА «Новости». Акушерка учреждения заявила, что за несколько лет в нем не было случаев подмены детей или путаницы с оформлением бирок для новорожденных. Следственный комитет начал проверку сообщений об этом инциденте.

