Общество

Российский комик рассказал Дудю об успешном переезде в США

2 минуты чтения 14:05

Переехавший в США российский комик Александр Незлобин дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, как адаптировался к жизни в эмиграции.

Он отметил, что успел создать себе в новой стране условия для жизни, превосходящие по комфорту те, что были у него в Москве. Незлобин отметил, что на это у него ушло два-три года — этот срок он посчитал коротким по сравнению с обычным периодом адаптации к эмиграции.

На уточняющий вопрос Дудя о том, что именно Незлобин считает улучшением условий своей жизни, комик ответил примером про увеличившуюся площадь жилья и машины.

При этом Незлобин отметил, что обычно на улучшение условий жизни по сравнению со страной отъезда у эмигрантов уходит около 10-12 лет. Свой результат он считает возможным благодаря «ускорению мира», которое позволяет прийти к тому же уже за три-восемь лет. Ранее Незлобин рассказывал, что живет в Лос-Анджелесе.

Также Дудь попросил комика оценить свои успехи в работе на американском рынке. Незлобин рассказал, что он может спокойно планировать свой следующий тур, одновременно находясь в поездке для интервью, и не переживать о регулярных платежах по кредиту.

Он отметил, что за три-четыре года эмиграции у него сформировалось ощущение стабильности и уверенности, благодаря которым комик может планировать свою жизнь на год вперед.

Незлобин считает, что при переезде человеку необходимо работать примерно в два раза больше, чем дома, и заново обретать статус на новом месте. Иллюстрируя это высказывание он рассказал про свой опыт сдачи экзамена на получение водительских прав в США, во время которого он думал, что уже умеет водить машину, и не понимает, почему должен доказывать это еще раз.

Из-за этого, по мнению Незлобина, у людей формируется ощущение нестабильности и низкой возможности планировать свою жизнь на долгосрочный период.

