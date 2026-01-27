EN
Общество

Комик Незлобин рассказал о страхе за дочь в эмиграции

2 минуты чтения 15:00 | Обновлено: 15:01

Комик и режиссер Александр Незлобин стал героем нового интервью Юрия Дудя. Он рассказал журналисту о жизни и работе в США, а также о том, как эмиграция повлияла на его дочь.

По словам Незлобина, одним из самых непростых переживаний для него стало осознание того, что переезд изменил не только его собственную жизнь, но и будущее его ребенка. Он сравнил это решение с переводом стрелок на железнодорожных путях, и отметил, что таким образом, вероятно, повлиял не только на судьбу дочери, но и на жизненный путь следующих поколений. «Ты просто переключил не только ее, но и ее детей и, скорее всего, все следующее поколение переключил», — сказал он. 

Отдельно Незлобин рассказал о страхах, связанных с подростковым возрастом дочери. Он допускал, что в период юношеского максимализма она вполне могла бы занять радикальную политическую позицию. «Я подумал, что если моя дочь будет ярая путинистка, что она найдет кучу зла, которое сделала Америка, и пойдет протестовать против этого всего. Но здесь я хотя бы не волнуюсь за нее – пусть протестует», — поделился он.

Говоря о собственной жизни в США, Незлобин признал, что со временем у него появилось ощущение стабильности. По его словам, сейчас он может планировать работу и личную жизнь на год вперед и не испытывает постоянной тревоги за будущее. Он отметил, что одной из главных сложностей эмиграции остается необходимость начинать все заново, особенно в зрелом возрасте. И привел в пример свой опыт с получением водительских прав в США, который оказался для него очень раздражающим.

Комик также рассказал, что почувствовал профессиональную устойчивость после возвращения к стендапу. По его словам, за несколько лет до отъезда из России он сосредоточился на работе в кино и режиссуре, где успел добиться коммерческого успеха. После начала войны Незлобин вновь стал активно выступать — сначала на небольших площадках за границей, а затем перед все более крупной аудиторией. «Я по сути переизобретаю себя как комик», — пояснил он. По его словам,  возвращение к стендапу и работа с личным опытом и пережитой травмой стали для него способом справляться с происходящим.

