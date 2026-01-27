EN
Экономика

Известный спортивный бренд купила китайская компания

2 минуты чтения 17:35

Китайская компания Anta Sports Products приобрела долю в 29,06% в известном немецком производителе спортивной обуви и одежды Puma, которая раньше принадлежала французской семье Пино, сообщает Reuters.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

Агентство оценивает сумму сделки в полтора миллиарда евро. Приобретение этой доли позволило Anta стать крупнейшим акционером Puma, отмечает Reuters. 

После распространения информации о покупке акции Puma выросли на 17%, позже рост замедлился до 7%. Их стоимость при этом остается около самых низких уровней за последние 10 лет, сообщает агентство. 

Anta в заявлении для прессы пообещала повысить продажи компании на китайском рынке. Текущая капитализация компании составляет 3,2 миллиарда евро — Puma пытается восстановить свои позиции на рынке, отставая не только от традиционных конкурентов Adidas и Nike, но и от новых брендов, например, On Running. 

Вице-президент Anta Вэй Линь заявил, что Puma недостаточно представлена на китайском рынке, но у его компании уже есть стратегия по исправлению этой ситуации. Reuters отмечает, что Anta обладает опытом приобретения западных брендов и их продвижения в КНР. 

Китайская компания будет добиваться места в совете директоров Puma, но не собирается претендовать на полное поглощение компании. Стоимость ее собственных акций также успела вырасти на 2%.

Усиление конкуренции на рынке спортивной одежды и отсутствие ожидаемых результатов при запуске новой линейки кроссовок Speedcat привели к объявлению о сокращении 900 рабочих мест, Puma выпустила его в октябре прошлого года, отмечает Reuters.

Anta заявила, что доверяет генеральному директору компании Артуру Хоельду, который возглавил Puma в июле 2025 года. Ранее компания уже уволила 500 человек и представила план реструктуризации своей деятельности

