EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Назван худший по задержкам аэропорт России

2 минуты чтения 11:56 | Обновлено: 13:55
Назван худший по задержкам аэропорт России

Количество длительных задержек рейсов в российских аэропортах в 2025 году выросло в два раза год к году. При этом вместе с военными и Росавиацией администрации аэропортов научились обслуживать рейсы даже во время объявления плана «Ковер», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «АльфаСтрахование».

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

В прошлом году с задержкой более чем на час вылетал каждый восьмой рейс, около 4,5 миллиона пассажиров ждали отправления своего самолета более трех часов, три миллиона из них провели в ожидании более четырех часов. Эти числа не учитывают данные по отмененным рейсам. 

Самым пунктуальным аэропортом из 20 крупнейших в России оказался красноярский Емельяново — 75% рейсов в 2025 году вылетели из него с задержкой не более 15 минут. Его показатели заметно ухудшились за год — в 2024 году здесь отправляли вовремя 85% рейсов. 

Вторым в этом рейтинге оказался аэропорта Сургута с 72% вылетевших вовремя регулярных рейсов. Третью строчку с показателем 71% разделили петербургский Пулково и аэропорт Казани. Последний оказался единственным из 20 крупнейших российских аэропортов, улучшившим свои показатели — в 2024 году вовремя из него отправлялись 68% рейсов.

Худший результат показал московский аэропорт Внуково — только 32% рейсов в прошлом году вылетели вовремя. В четверке аэропортов с самым большим процентом задержек оказались сразу три представителя Москвы — помимо Внуково рейсы часто задерживали в Шереметьево и Домодедово (по 50% в каждом). Рядом с ними расположился аэропорт Сочи (53%).

Директор департамента страхования пассажиров сервиса «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев считает тенденцию на возрастание числа задерживающихся рейсов тревожной. Он отметил, что задержки более часа связаны с риском срыва планов пассажиров, в них входят и пересадки в месте прибытия.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть