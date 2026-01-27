Назван худший по задержкам аэропорт России

Количество длительных задержек рейсов в российских аэропортах в 2025 году выросло в два раза год к году. При этом вместе с военными и Росавиацией администрации аэропортов научились обслуживать рейсы даже во время объявления плана «Ковер», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «АльфаСтрахование».

В прошлом году с задержкой более чем на час вылетал каждый восьмой рейс, около 4,5 миллиона пассажиров ждали отправления своего самолета более трех часов, три миллиона из них провели в ожидании более четырех часов. Эти числа не учитывают данные по отмененным рейсам.

Самым пунктуальным аэропортом из 20 крупнейших в России оказался красноярский Емельяново — 75% рейсов в 2025 году вылетели из него с задержкой не более 15 минут. Его показатели заметно ухудшились за год — в 2024 году здесь отправляли вовремя 85% рейсов.

Вторым в этом рейтинге оказался аэропорта Сургута с 72% вылетевших вовремя регулярных рейсов. Третью строчку с показателем 71% разделили петербургский Пулково и аэропорт Казани. Последний оказался единственным из 20 крупнейших российских аэропортов, улучшившим свои показатели — в 2024 году вовремя из него отправлялись 68% рейсов.

Худший результат показал московский аэропорт Внуково — только 32% рейсов в прошлом году вылетели вовремя. В четверке аэропортов с самым большим процентом задержек оказались сразу три представителя Москвы — помимо Внуково рейсы часто задерживали в Шереметьево и Домодедово (по 50% в каждом). Рядом с ними расположился аэропорт Сочи (53%).

Директор департамента страхования пассажиров сервиса «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев считает тенденцию на возрастание числа задерживающихся рейсов тревожной. Он отметил, что задержки более часа связаны с риском срыва планов пассажиров, в них входят и пересадки в месте прибытия.