Генерал рассказал о худшем сценарии нападения России на НАТО

08:25

Немецкий генерал-лейтенант, глава Командования обеспечения Бундесвера ФРГ Джеральд Функе считает, что Россия сможет напасть на НАТО через два-три года. В этом случае Германия «с первых часов» окажется в эпицентре событий, рассказал он в интервью The Times.

По его словам, первые удары Россия нанесет по Литве, после чего на линию фронта перебросят около 15 тысяч военных. После этого еще несколько десятков тысяч солдат союзных стран прибудут в порты Северного моря, откуда из перебросят на восток по автомобильным и железнодорожным маршрутам, которые в это время будут подвергаться диверсиям и, вероятно, попадут под удары российских ракет большой дальности.

Вместе с этим большое количество раненых переполнит больницы, и это окажется сопоставимым с нагрузкой на медучреждения в период пандемии коронавируса. Такой сценарий Функе назвал худшим из возможных.

«В то время как в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое количество раненых, теперь я должен планировать на случай появления тысячи раненых в день. Чем внимательнее вы смотрите на это, тем сложнее становится и тем труднее это представить», — заявил генерал.

Он добавил, что его основной задачей является обеспечение бесперебойной работы логистической системы в НАТО, даже если число погибших будет расти, отключения электроэнергии приведут к блокировке движения поездов, а российские агенты будут «сеять хаос при каждом удобном случае». Функе отметил, что больше всего его беспокоят «диверсии, спящие ячейки, какие-то целенаправленные атаки» со стороны России.

