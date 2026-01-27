EN
Общество

«Часы Судного дня» максимально приблизились к «ядерной полуночи»

18:39 | Обновлено: 18:51

Ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на четыре секунды вперед. Теперь они показывают 85 секунд до «ядерной полуночи». Церемонию в прямом эфире транслировало издание «Бюллетень ученых-атомщиков», запустившее этот проект в 1947 году.

«Часы Судного дня» отражают то, как ученые оценивают степень ядерных рисков, динамику климатических изменений, а также уровень развития передовых технологий и биобезопасности. С 2015 года стрелки переводятся ежегодно в январе.

В 2025 году стрелки «Часов Судного дня» также максимально за всю историю проекта приблизились к «ядерной полуночи» — тогда до нее оставалось 89 секунд. До этого на протяжении двух лет до «ядерной полуночи», по мнению ученых, оставалось на 90 секунд.

Новость дополняется…

