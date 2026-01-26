Россиян предупредили о рисках использования Visa и Mastercard

Риски при использовании российских карт платежных систем Visa и Mastercard возрастают из-за истечения их первоначального срока действия. Об этом со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова пишет РБК.

Депутат поддержал идею о предоставлении Центробанку полномочий по определению предельного срока действия таких карт. Он считает, что регулятор должен иметь возможность защищать безопасность россиян, самостоятельно анализируя уровень риска для них.

Опасения Аксакова связаны с тем, что карты Visa и Mastercard российских банков последний раз выпускались в начале 2022 года — применявшиеся в то время средства их защиты, по его мнению, уже успели устареть.

РБК отмечает, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину Visa и Mastercard ушли из России, но уже выданные карты продолжили работать. Затем банки и НСПК (оператор Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир») продлили срок их действия.

Позже глава НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекли 1 января 2025 года. Тогда же он отметил, что этот фактор стал одной из причин начала дискуссии по поводу необходимости их окончательного вывода из оборота.

ЦБ уже анонсировал постепенное введение ограничений на работу карт этих платежных систем. Регулятор считает, что их необходимо вывести из оборота в рамках борьбы с мошенниками и обещает, что заранее объявит крайний срок, до которого эксплуатация карт должна будет прекратиться.

При этом, как ранее отмечал РБК, само прекращение действия сертификатов безопасности практически не повлияло на работоспособность карт на территории России. В ЦБ заявляли, что доля терминалов, не способных взаимодействовать с продленными картами Visa и Mastercard, не превышает 1%.