Опубликован список самых роскошных открывающихся в 2026 году отелей

Портал World’s 50 Best опубликовал список самых роскошных отелей, которые откроют свои двери для посетителей в 2026 году. На это обратило внимание медиа TimeOut.

Мем, вышедший из-под контроля Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения Интернет и мемы 15 минут чтения

В рейтинге оказались отели, способные удовлетворить запросы людей с разными предпочтениями — от ищущих возможность остановиться на альпийском курорте до мечтающих посетить сафари.

При этом список не предполагает ранжирования готовящихся к открытию отелей — составители ориентировались на даты открытия и необычный опыт, который будет предоставлен постояльцам.

Первым в списке назван Cambridge House, который откроет свои двери весной 2026 года. Он будет расположен в особняке на лондонской улице Пикадилли, в котором раньше останавливались члены британской королевской семьи. Помимо 102 люксов в новом отеле планируется открыть великолепный бальный зал.

За ним следует Six Senses Milan, его открытие запланировано на конец 2026 года. Этот отель будет отделан мрамором, антикварными изделиями из латуни и мозаики, а с террасы с бассейном и баром будет открываться вид на Милан. При этом в самом отеле можно будет посетить оздоровительные процедуры и мастер-классы по изготовлению свечей.

Отель Na Praia в Португалии примет своих первых гостей уже весной — его 113 номеров расположены на уединенном пространстве в пределах природного заповедника. По территории можно будет передвигаться на багги, а спа-центр архитектурно встроен в окрестные дюны.

Anantara Kafue River Tented Camp будет открыт в Замбии для любителей сафари как на суше, так и на воде. Сам он при этом расположен на территории национального парка Кафуэ, который известен богатством своей дикой природы.

Также в список вошли The Park Gstaad в швейцарских Альпах, Kulu Ora Lodge в угандийском парке водопадов, The Langham, расположенный в огромном здании, в котором ранее располагалась таможня Бангкока, и другие роскошные заведения.