Общество

Провластные СМИ убрали число безработных участников войны из своих заголовков

2 минуты чтения 18:05

Несколько крупных российских СМИ удалили информацию о числе безработных участников войны, вернувшихся с фронта в Украине, из заголовков своих материалов. Внимание на это обратил телеграм-канал Faridaily, который ведет журналистка Фарида Рустамова.

В конце декабря начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что нетрудоустроенными остаются 250 тысяч вернувшихся с фронта участников войны. Тогда он назвал сложившуюся ситуацию «серой зоной». По его словам, вернувшиеся с войны люди, не работают, тратят полученные выплаты или «другим способом промышляют», и власти «должны этим заниматься».

РИА «Новости» процитировали Новикова в заметке под заголовком «Около 250 тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков». Однако позже заголовок изменили, написав «десятки тысяч» вместо «250 тысяч».

Как отмечается в посте Faridaily, перепечатать новость агентства в первоначальном виде успели газета «Коммерсантъ», телеграм-канал «Контекст», сайты «Ридус» и «Царьград». При этом позже «Коммерсантъ» также изменил заголовок, заменив «250 тысяч» на «десятки тысяч».

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

Источник телеграм-канала в неназванном издании, где новость с цитатой Новикова также отцензурировали, сообщил, что это было сделано «по звонку сверху». При этом собеседник Faridaily подтвердил, что цифра в 250 тысяч хотя и является приблизительной, но в целом отражает реальное положение вещей. Решение убрать ее из заголовков подконтрольных Кремлю СМИ он объяснил тем, что власти сочли эту информацию «негативной».

