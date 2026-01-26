Провластные СМИ убрали число безработных участников войны из своих заголовков

Несколько крупных российских СМИ удалили информацию о числе безработных участников войны, вернувшихся с фронта в Украине, из заголовков своих материалов. Внимание на это обратил телеграм-канал Faridaily, который ведет журналистка Фарида Рустамова.

В конце декабря начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что нетрудоустроенными остаются 250 тысяч вернувшихся с фронта участников войны. Тогда он назвал сложившуюся ситуацию «серой зоной». По его словам, вернувшиеся с войны люди, не работают, тратят полученные выплаты или «другим способом промышляют», и власти «должны этим заниматься».

РИА «Новости» процитировали Новикова в заметке под заголовком «Около 250 тысяч ветеранов СВО остаются нетрудоустроенными, заявил Новиков». Однако позже заголовок изменили, написав «десятки тысяч» вместо «250 тысяч».

Как отмечается в посте Faridaily, перепечатать новость агентства в первоначальном виде успели газета «Коммерсантъ», телеграм-канал «Контекст», сайты «Ридус» и «Царьград». При этом позже «Коммерсантъ» также изменил заголовок, заменив «250 тысяч» на «десятки тысяч».

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

Источник телеграм-канала в неназванном издании, где новость с цитатой Новикова также отцензурировали, сообщил, что это было сделано «по звонку сверху». При этом собеседник Faridaily подтвердил, что цифра в 250 тысяч хотя и является приблизительной, но в целом отражает реальное положение вещей. Решение убрать ее из заголовков подконтрольных Кремлю СМИ он объяснил тем, что власти сочли эту информацию «негативной».