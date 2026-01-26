EN
Экономика

СМИ: крупнейший проект «Норникеля» оказался под угрозой из-за отказа китайского партнера

2 минуты чтения 21:53

Крупнейший проект «Норникеля», в рамках которого планировалось перенести мощности Медного завода из Норильска в Китай, оказался под угрозой после того, как его покинул партнер из КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Российская горно-металлургическая компания планировала подписать соглашение о начале строительства предприятия до мая 2025 года, но китайский партнер вышел из проекта после того, как в компании сменилось руководство, рассказали собеседники журналистов.

По их словам, сейчас «Норникель» ведет переговоры с другим потенциальным партнером из КНР. Его название не раскрывается, как и название компании, отказавшейся сотрудничать с российским производителем металлов.

Медный завод планируется построить в порту Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Проект в 2024 году анонсировал глава «Норникеля» Владимир Потанин. Предприятие должно заработать в 2027 году и производить 500 тысяч тонн меди в год.

В рамках этого проекта российская компания планирует закрыть Медный завод в Норильске и таким образом выполнить свои обязательства по сокращению выбросов диоксида серы. Помимо этого, как отметило Bloomberg, перенос предприятия приблизил бы продукцию к китайским клиентам, на долю которых приходится более половины продаж.

Изначально «Норникель» планировал модернизировать Медный завод в Норильске, построенный в 1935 году, чтобы сократить вредные выбросы. Но в итоге от этой идеи отказались. Перенести предприятие в Китай оказалось дешевле из-за санкций, которые закрыли доступ к оборудованию из Европы, США и Японии.

Перенос Медного завода в Китай входит в «Серную программу» «Норникеля», которую сама компания называет своей «крупнейшей и наиболее важной экологической инициативой».

