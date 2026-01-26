EN
СМИ: россиян лишили почти всех способов обойти блокировки мобильного интернета

08:57

Обойти блокировки мобильного интернета в России стало почти невозможно, поскольку Роскомнадзор запретил провайдерам передавать IP-адреса, которые используют для доступа к «белым спискам», сторонним клиентам. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на пресс-службу проекта «На связи».

В минувшие выходные «Код Дурова» сообщил, что некоторые VPN-сервисы потеряли доступ ко многим серверам и лишились возможности обходить блокировки интернета, при которых работают только сайты из «белого списка». Издание утверждает, что VPN-сервисы использовали российские серверы — ими же пользовались сервисы, работающие даже в условиях блокировки интернета. Роскомнадзор, вероятно, потребовал, чтобы IP-адреса, используемые сервисами из «белого списка», не пересекались с IP-адресами других клиентов.

Издание об информационной безопасности SEC-1275-1 пишет, что действия Роскомнадзора лишили россиян последней легальной возможности обходить блокировки мобильного интернета. Это привело к массовым сбоям в работе VPN-сервисов в России.

«Это нововведение и это очень серьезно, конечно. Ведь во время «белых списков» доступны только определенные ресурсы, в то время как пользователю может быть необходим доступ к ресурсам не из списка, в том числе жизненно необходим — вспомним про устройства для детей-диабетиков», — рассказали «Агентству» в проекте «На связи».

Там отметили, что экспертам изначально было понятно, что лазейку для обхода блокировок рано или поздно «прикроют». В то же время отслеживать выполнение ограничений Роскомнадзора властям будет затруднительно. Собеседник издания также отметил, что из-за новых требований начнутся сбои в работе «умной» домашней техники.

Ранее в телеграм-каналах уже появились публикации, что «умная» техника в российских домах, в том числе стиральные машины, роботы-пылесосы и холодильники, начала «глупеть» и потребовала установки VPN. В Роскомнадзоре пока официально не комментировали возможные блокировки.

