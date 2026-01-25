В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси в мороз

Российских работодателей необходимо законодательно обязать оплачивать сотрудникам проезд до рабочего места на такси при наступлении сильных морозов. С такой инициативой, как передает РИА «Новости», выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«В ряде регионов морозы ниже минус 25 градусов — обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять прямую угрозу здоровью. Если же работодатель настаивает на очном присутствии сотрудника, то такие требования должны сопровождаться дополнительными гарантиями. В частности, логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно», — пояснил он.

Хамитов отметил, что введение такой обязанности для работодателей стало бы справедливым подход, который распределяет ответственность и снижает риски для работников.

Депутат также заявил, что, по его мнению, в условиях экстремально низких температур работодатели должны давать своим сотрудникам возможность работать удаленно. При этом Хамитов подчеркнул, что считает это вопрос не комфорта, но безопасности и здравого смысла.

«Современные цифровые решения позволяют многим специалистам эффективно работать дистанционно, и гибкость в организации труда в период сильных морозов отвечает интересам и сотрудников, и работодателей», — отметил он.

В мае 2025 года группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике и труду Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам расходы на личную технику, если она используется для выполнения рабочих задач.

Документ предполагает внесение поправок во вторую часть 57 статьи Трудового кодекса, согласно которым работодатель будет обязан включать в трудовой договор порядок и размер компенсации за использование личного оборудования — телефонов, ноутбуков, планшетов или компьютеров.