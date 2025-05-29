EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Работодателей захотели обязать возмещать расходы сотрудников на телефоны и ноутбуки

2 минуты чтения 12:10 29 мая

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике и труду Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам расходы на личную технику, если она используется для выполнения рабочих задач. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Речь идет о поправке во вторую часть 57 статьи Трудового кодекса. Депутаты предлагают закрепить обязанность работодателя включать в трудовой договор порядок и размер компенсации за использование личного оборудования — телефонов, ноутбуков, планшетов или компьютеров.

«Он убеждал меня, что я единственная»
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
Общество18 минут чтения

На данный момент такие компенсации предусмотрены только для дистанционных сотрудников — об этом говорится в статье 312.6 Трудового кодекса. Однако, как отмечают авторы инициативы, в реальности личные технические средства часто используют и сотрудники, работающие в офисе. Закон не требует от работодателей обязательного возмещения таких затрат, и это, по мнению депутатов, несправедливо.

«Нынешние нормы позволяют работодателям подходить к вопросу возмещения расходов на факультативной, то есть необязательной основе. Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя включать условия о компенсации расходов работника в трудовой договор», — пояснил Нилов.

Законопроект направлен на устранение этой правовой неопределенности. По мнению авторов документа, он позволит «гармонизировать» положения Трудового кодекса и обеспечить равные условия для дистанционных и офисных работников. Законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента 29 мая.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Кремль национализирует «Танчики»
Интернет и мемы
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
00:01 30 мая
«Он убеждал меня, что я единственная»
Общество
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
00:04 29 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01 28 мая
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования