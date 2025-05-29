Работодателей захотели обязать возмещать расходы сотрудников на телефоны и ноутбуки

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике и труду Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам расходы на личную технику, если она используется для выполнения рабочих задач. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Речь идет о поправке во вторую часть 57 статьи Трудового кодекса. Депутаты предлагают закрепить обязанность работодателя включать в трудовой договор порядок и размер компенсации за использование личного оборудования — телефонов, ноутбуков, планшетов или компьютеров.

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На данный момент такие компенсации предусмотрены только для дистанционных сотрудников — об этом говорится в статье 312.6 Трудового кодекса. Однако, как отмечают авторы инициативы, в реальности личные технические средства часто используют и сотрудники, работающие в офисе. Закон не требует от работодателей обязательного возмещения таких затрат, и это, по мнению депутатов, несправедливо.

«Нынешние нормы позволяют работодателям подходить к вопросу возмещения расходов на факультативной, то есть необязательной основе. Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя включать условия о компенсации расходов работника в трудовой договор», — пояснил Нилов.

Законопроект направлен на устранение этой правовой неопределенности. По мнению авторов документа, он позволит «гармонизировать» положения Трудового кодекса и обеспечить равные условия для дистанционных и офисных работников. Законопроект планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента 29 мая.