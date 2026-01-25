Россиянам дали рекомендации по профилактике смертельного вируса

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, путешествующим по Индии и Юго-Восточной Азии, по профилактике заболеваемости летальным вирусом Нипах, вспышка которого была зафиксирована там. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение ведомства.

В частности, туристам рекомендовано избегать контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой, а также не пить воду из сомнительных источников. В случае появления симптомов заболевания, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, следует незамедлительно обратиться к врачу.

В ведомстве уточнили, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, в частности, от свиней или летучих мышей. Также заразиться можно через инфицированную пищу или от уже больного человека. «В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Индии, в то же время случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго‑Восточной Азии», — отметили в Роспотребнадзоре.

В то же время там заявили, что в России случаев заражения вирусом Нипах не выявлено, при этом в стране есть необходимый запас тест-систем для оперативного выявления вируса. В ведомстве также сообщили, что на всех российских пограничных пунктах работает автоматизированная система «Периметр», которая в режиме реального времени отслеживает состояние здоровья пересекающих границу людей.

Показатели летальности вируса Нипах составляют от 40% до 70%, а вакцины от него пока не существует. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения Нипах является патогеном высокого риска. Основной причиной смерти заразившихся этим вирусом становится отек мозга.







