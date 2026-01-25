EN
Названы лучшие фильмы о временной петле

2 минуты чтения 17:44

Британская газета The Guardian отобрала в свой рейтинг 20 фильмов, сюжет которых строится вокруг временной петли. В предисловии к нему говорится, что такой сюжетный прием «превращает повторение в откровение», а сам поджанр кино долгое время остается «удивительно устойчивым».

Фильмы в рейтинге расположены от 20 места к первому. Так, список начинается с картины «Уже вчера», итальянско-испанского ремейка фильма «День сурка». В нем циничный ведущий программ о природе обречен повторять одно и то же в течение суток, рассказывая о колонии аистов на Канарских островах.

Далее идет фильм «Невероятные выходные», в котором герои, оказавшись во временной петле, каждый день теряют по часу в сутках. Следующий в списке — «Исходный код» с Джейком Джилленхолом и Мишель Монахан. В нем герой Джилленхола оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в железнодорожной катастрофе, и много раз переживает предшествующие взрыву восемь минут, пока ему не удается выяснить личность террориста.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

Начиная с 17 места в рейтинг включили «Петлю времени», футуристическое фэнтези Райана Джонсона с Джозефом Гордоном-Левиттом и Брюсом Уиллисом в главных ролях, «Матрицу времени», «Карту совершенных мгновений», аниме 1984 года «Несносные пришельцы 2: Прекрасная мечтательница», фильм ужасов «Счастливого дня смерти», японскую комедию «Понедельники: Увидимся на этой неделе!» и «Зависнуть в Палм-Спрингс».

Топ-10 начинается с черно-белого 28-минутного фантастического фильма французского режиссера Криса Маркера 1962 года «Взлетная полоса». Далее идут «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант, короткометражный фильм «12:01PM», номинированный на премию «Оскар», «Терминатор», «Селин и Жюли совсем заврались» французского режиссера Жака Риветта, фильм ужасов «Треугольник» и «Люблю тебя, люблю» Алена Рене.

В тройку лидеров вошли короткометражный фильм «День сурка для темнокожего мужчины» (Groundhog Day for a Black Man, в русскоязычных источниках его называют по-разному), «Часы» — видеоинсталляция Кристиана Марклея, представляющая собой коллаж из сцен фильмов и телепередач, где появляются часы или упоминается время, без начала и конца. Первое место занял «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл.

