Общество

В российской школе появился робот-официант

2 минуты чтения 00:17 24 января | Обновлено: 00:18 24 января
В российской школе появился робот-официант

Школа №40 в городе Якутск обзавелась роботом-официантом. Он ездит по столовой и помогает школьникам-дежурным собирать грязную посуду и разносить подносы с едой, сообщила пресс-служба управления образования города.

«Дети в восторге, процесс стал быстрее, интереснее и похож на фрагмент из будущего. BellaBot — это умная машина, оснащенная системами навигации, датчиками препятствий и несколькими полками-подносами», — рассказала директор МАУ «ЦРО» Варвара Кычкина.

Женщина отметила, что робот способен самостоятельно строить маршрут по заранее загруженной карте помещения, аккуратно объезжая людей и столы, а датчики и мягкий бампер исключают столкновения и травмы. К тому же BellaBot умеет «говорить»: в него загружены аудиосообщения, которые робот по необходимости проигрывает. Например, он может предупреждать детей, что везет горячую еду.

Начальник Управления образования Окружной администрации Якутска Мария Петрова добавила, что если опыт внедрения робота-официанта признают успешным, то подобные «умные помощники» могут появиться и в других крупных городских школах.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения России планирует вернуть оценки за поведение в школе. Мера начнет действовать уже со следующего учебного года, который начнется в сентябре 2026 года.

При этом председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков раскритиковал данную инициативу. Он заявил, что чиновники просто пытаются найти «палочку-выручалочку», которая поможет решить имеющиеся в школе проблемы в отношениях детей с учителями и между собой.

Фото:Управление образования ОА г. Якутска

