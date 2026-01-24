EN
Мужчины начали использовать умные очки для тайной съемки женщин ради контента

2 минуты чтения 11:40

В социальных сетях набирают популярность ролики со скрытой съемкой женщин, сделанные в общественных местах с помощью умных очков. Такой формат контента мужчины-инфлюенсеры выбирают для потенциально вирусных видео с советами по знакомству. Об этом пишет Би-би-си.

В большинстве случаев женщины не догадываются, что их снимают. Видео записываются с помощью умных очков с камерой, внешне очень похожих на обычные, а затем публикуются на платформах TikTok и Instagram без согласия героинь. Такие ролики нередко набирают миллионы просмотров и приносят авторам доход, как от продвижения аккаунтов, так и от последующих платных консультаций.

Одна из пострадавших, 21-летняя Дилара из Лондона, рассказала Би-би-си, что мужчина заговорил в ней во время обеденного перерыва в магазине, где она работает. Он предложил познакомиться, попросил номер телефона, а сам тайком снял всю беседу. Видео с Диларой набрало более 1,3 миллиона просмотров на его странице в соцсетях. При этом в кадре оказался и ее номер телефона. После этого эпизода девушка еще в течение нескольких недель получала звонки и сообщения от незнакомцев.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Другая героиня расследования, 56-летняя Ким, была снята на пляже в Великобритании. Мужчина, сделавший видео, позже опубликовал его под видом «советов по знакомствам». Ролики с участием Ким набрали почти 7 миллионов просмотров. Женщина рассказала, что после этого получила тысячи сообщений, и чаще всего это были комментарии с сексуализированным подтекстом. По ее словам, она «почувствовала себя совершенно оскорбленной», когда автор ролика отказался удалить фрагмент, в котором она рассказывала о своей личной жизни и работе.

«Я была всего лишь товаром, куском мяса», — поделилась Ким.

Би-би-си обнаружила сотни подобных видео, опубликованных десятками мужчин-инфлюенсеров. Случаи скрытой съемки зафиксированы, в частности, в Великобритании, США и Австралии. 

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

В расследовании говорится об использовании умных очков Ray-Ban от Meta, оснащенных световым индикатором записи. В компании утверждают, что индикатор должен сигнализировать о съемке, однако ни одна из опрошенных женщин не заметила такого сигнала. Журналисты также нашли в сети видео, демонстрирующие способы отключения этого индикатора.

Опрошенные Би-би-си юристы отмечают, что съемка в общественном месте без согласия не всегда прямо запрещена законом, однако публикация таких видео может нарушать право на частную жизнь. После обращения журналистов платформа TikTok удалила часть роликов, указав на нарушение правил, связанных с травлей и преследованием.

