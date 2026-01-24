EN
Мурманск и Североморск остались без электричества

07:36

В Мурманске и Североморске вечером 23 января произошли массовые отключения электроэнергии. Перебои продолжались несколько часов, света не была как в жилых домах,так и на улицах. Власти региона провели заседание оперативного штаба по ситуации, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Жители Мурманска и Североморска писали в социальных сетях о последствиях отключений. В отдельных районах Мурманска останавливалось движение троллейбусов, не работали лифты и эскалаторы в торговых центрах, на дорогах гасли светофоры. В поселках Сафоново, Сафоново-1 и микрорайоне Кортик, входящих в состав ЗАТО Североморск, из-за перебоев с электричеством были остановлены котельные, жители временно остались без отопления и горячей воды.

По словам губернатора Андрея Чибиса, причиной стали аварии на линиях электропередачи компании «Россети», вызванные неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильного обледенения и изморози на проводах в сетях произошло падение напряжения. В связи с этим власти решили ограничить электроснабжение части потребителей, чтобы в первую очередь обеспечить электричеством котельные, больницы, объекты водоснабжения и другую критическую инфраструктуру.

В компании «Россети Северо-Запад» сообщили, что восстановление сети осложнялось практически нулевой видимостью. К устранению последствий аварии привлекли десятки аварийных бригад и единиц спецтехники. Социально значимые объекты при необходимости переводили на резервное энергоснабжение с использованием дизельных генераторов.

По факту аварии прокуратура начала проверку, а СК возбудил уголовное дело о халатности. Следствие проверит, насколько своевременно обслуживались линии электропередачи. В «Россети Северо-Запад», в свою очередь, заявили, что из-за плохой погода в регионе сохраняется риск отключений электроэнергии.

