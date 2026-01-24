EN
Борис Гребенщиков оценил деятельность российской оппозиции

2 минуты чтения 20:22 | Обновлено: 20:23

Музыкант Борис Гребенщиков в своем интервью Александру Филимонову, которое опубликовал кооператив независимых журналистов «Берег», говоря о своем новом альбоме, рассказал, как он относится к деятельности российской оппозиции.

«Я смотрю на то, что происходит вокруг; читаю про то, как люди, которых называют “оппозиционеры”, большую часть времени активно мочат друг друга. И как же непристойно это выглядит. Люди машут руками и кричат: “Все плохо, все плохо!” Hello, секунду, а что лично вы делаете, чтобы стало хорошо? Гранты получаете? А толк-то от этого есть кому-нибудь?» — сказал Гребенщиков.

Так музыкант отреагировал на рассуждения Филимонова о том, что в его первом с 2022 года альбоме «Странные новости с далекой звезды» есть как грустные и трагичные мотивы, так и оптимистичные композиции, и в итоге сам альбом оказывается скорее жизнеутверждающим. 

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

Гребенщиков продолжил, что после того, как он задается вопросом о работе оппозиции, он обращает внимание на себя и спрашивает у себя же, будет ли толк от того, что он «будет ныть».

«Никакого не будет. Люди послушают песни, сядут у себя на кухнях, выпьют водки, скажут: “Да, вот как плохо”, — и выпьют еще. Нет, такая реакция никому не нужна, и лучше от нее никому не будет», — рассказал музыкант.

По словам Гребенщикова, ему хотелось бы напомнить слушателям, что они сами определяют собственную жизнь вне зависимости от того, что происходит за ее пределами.

Далее, говоря о своем отношении к России, музыкант отметил, что она вряд ли станет для него «далекой звездой» — по аналогии с названием его альбома. Гребенщиков объяснил это тем, что он говорит и пишет на русском языке, на нем же делает радиопередачи. Также он ответил на вопрос про «сигналы» о возможном возвращении в Россию.

Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
