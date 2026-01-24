EN
СМИ узнали детали плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов

2 минуты чтения 08:44

США и Евросоюз готовят масштабный план восстановления Украины стоимостью около 800 миллиардов долларов. Он должен быть реализован после окончания войны с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

План рассчитан на десять лет и предполагает привлечение как государственных, так и частных средств. Он также включает в себя ускоренный путь Украины к членству в Евросоюзе. Европейская комиссия распространила этот документ среди стран ЕС перед саммитом лидеров 22 января, рассказали изданию европейские чиновники и дипломаты.

Финансирование рассчитано до 2040 года и включает план действий на первые 100 дней, необходимый для запуска восстановления. Однако есть важное условие — это прекращение огня. Без него план практически невозможно реализовать, отмечает Politico.

Согласно документу, в течение ближайших десяти лет ЕС, США и международные финансовые институты, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, готовы направить на восстановление Украины около 500 миллиардов долларов государственных и частных средств. Отдельно Европейская комиссия планирует заложить еще 100 миллиардов евро на бюджетную поддержку и инвестиционные гарантии для Киева в рамках следующего семилетнего бюджета Евросоюза, который начнется в 2028 году. По оценке авторов документа, эти средства должны стать стимулом для привлечения дополнительных частных инвестиций на сумму свыше 200 миллиардов евро.

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

США рассчитывают привлечь частный капитал через специальный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, однако его объем в документе не уточняется. Дональд Трамп также заявил о готовности инвестировать в украинскую инфраструктуру, энергетику, технологии и добычу критически важных полезных ископаемых, но только после окончания войны.

По данным Politico, план восстановления Украины включен в мирный план США из 20 пунктов, который Вашингтон пытается согласовать c Киевом и Москвой. Ранее Financial Times писала, что финальное решение по документу откладывается из-за разногласий Дональда Трампа с европейскими политиками по Гренландии и их участии в созданном американским президентом «Совете мира».

