СМИ узнали детали плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов

США и Евросоюз готовят масштабный план восстановления Украины стоимостью около 800 миллиардов долларов. Он должен быть реализован после окончания войны с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

План рассчитан на десять лет и предполагает привлечение как государственных, так и частных средств. Он также включает в себя ускоренный путь Украины к членству в Евросоюзе. Европейская комиссия распространила этот документ среди стран ЕС перед саммитом лидеров 22 января, рассказали изданию европейские чиновники и дипломаты.

Финансирование рассчитано до 2040 года и включает план действий на первые 100 дней, необходимый для запуска восстановления. Однако есть важное условие — это прекращение огня. Без него план практически невозможно реализовать, отмечает Politico.

Согласно документу, в течение ближайших десяти лет ЕС, США и международные финансовые институты, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, готовы направить на восстановление Украины около 500 миллиардов долларов государственных и частных средств. Отдельно Европейская комиссия планирует заложить еще 100 миллиардов евро на бюджетную поддержку и инвестиционные гарантии для Киева в рамках следующего семилетнего бюджета Евросоюза, который начнется в 2028 году. По оценке авторов документа, эти средства должны стать стимулом для привлечения дополнительных частных инвестиций на сумму свыше 200 миллиардов евро.

США рассчитывают привлечь частный капитал через специальный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, однако его объем в документе не уточняется. Дональд Трамп также заявил о готовности инвестировать в украинскую инфраструктуру, энергетику, технологии и добычу критически важных полезных ископаемых, но только после окончания войны.

По данным Politico, план восстановления Украины включен в мирный план США из 20 пунктов, который Вашингтон пытается согласовать c Киевом и Москвой. Ранее Financial Times писала, что финальное решение по документу откладывается из-за разногласий Дональда Трампа с европейскими политиками по Гренландии и их участии в созданном американским президентом «Совете мира».