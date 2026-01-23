Живущих за рубежом россиян предложили наказывать за неуведомление об иностранных ВНЖ и паспортах

МИД России подготовило законопроект, который обяжет постоянно живущих за границей россиян уведомлять консульства о получении ВНЖ и второго гражданства. Его текст размещен на портале нормативно-правовых документов 30 декабря, обратила внимание «Верстка».

Из текста документа следует, что власти хотят распространить обязанность уведомлять о получении ВНЖ и второго гражданства в течение 60 дней и на россиян, которые не посещали страну после выдачи документа. Сейчас для них действуют другие правила.

По действующему законодательству россиянин не обязан уведомлять о полученном ВНЖ или гражданстве, если не посещал Россию — 60-дневный срок отсчитывается с момента пересечения границы.

МИД предлагает отменить это правило — если документ будет принят Госдумой и Советом Федерации, а затем подписан Владимиром Путиным, россияне будут обязаны уведомить о ВНЖ или втором гражданстве консульство России.

В разговоре с «Версткой» юрист Анастасия Буракова обратила внимание на то, что ответственность за неуведомление консульства будет аналогичной уже имеющейся для тех, кто посещает Россию.

Неуведомление России о наличии ВНЖ, ПМЖ или другого гражданства является отдельной статьей УК (ст. 330.2). Она предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере годового дохода осужденного либо обязательные работы сроком до 400 часов.

МИД предполагает, что закон вступит в силу 1 января 2028 года. Россиянам, которые не посещали страну и не сообщали о новом ВНЖ или гражданстве до вступления закона в силу, планируется дать год на подачу уведомления.



Поддерживающий россиян в эмиграции проект «Ковчег» отмечает, что постоянно живущие за границей россияне могут подать уведомление, не посещая как консульство, так и Россию. Для этого нужно воспользоваться «Госуслугами» — опция, согласно действующему законодательству, является не обязательной.