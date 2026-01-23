EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Живущих за рубежом россиян предложили наказывать за неуведомление об иностранных ВНЖ и паспортах

2 минуты чтения 14:52 | Обновлено: 16:52
Живущих за рубежом россиян предложили наказывать за неуведомление об иностранных ВНЖ и паспортах

МИД России подготовило законопроект, который обяжет постоянно живущих за границей россиян уведомлять консульства о получении ВНЖ и второго гражданства. Его текст размещен на портале нормативно-правовых документов 30 декабря, обратила внимание «Верстка».

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Из текста документа следует, что власти хотят распространить обязанность уведомлять о получении ВНЖ и второго гражданства в течение 60 дней и на россиян, которые не посещали страну после выдачи документа. Сейчас для них действуют другие правила. 

По действующему законодательству россиянин не обязан уведомлять о полученном ВНЖ или гражданстве, если не посещал Россию — 60-дневный срок отсчитывается с момента пересечения границы. 

МИД предлагает отменить это правило — если документ будет принят Госдумой и Советом Федерации, а затем подписан Владимиром Путиным, россияне будут обязаны уведомить о ВНЖ или втором гражданстве консульство России. 

В разговоре с «Версткой» юрист Анастасия Буракова обратила внимание на то, что ответственность за неуведомление консульства будет аналогичной уже имеющейся для тех, кто посещает Россию. 

Неуведомление России о наличии ВНЖ, ПМЖ или другого гражданства является отдельной статьей УК (ст. 330.2). Она предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере годового дохода осужденного либо обязательные работы сроком до 400 часов. 

МИД предполагает, что закон вступит в силу 1 января 2028 года. Россиянам, которые не посещали страну и не сообщали о новом ВНЖ или гражданстве до вступления закона в силу, планируется дать год на подачу уведомления. 

Поддерживающий россиян в эмиграции проект «Ковчег» отмечает, что постоянно живущие за границей россияне могут подать уведомление, не посещая как консульство, так и Россию. Для этого нужно воспользоваться «Госуслугами» — опция, согласно действующему законодательству, является не обязательной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке