EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Путин разрушил газовый сектор России

2 минуты чтения 00:27 23 января

Впервые за 60 лет Россия вступает в период низких цен на нефть, лишившись стабилизатора в виде газовых контрактов на премиальном европейском рынке. Скоро страна столкнется с потерями, которые неоткуда будет компенсировать, сообщил независимый аналитический проект Re: Russia.

Российской экономике предстоит адаптироваться к новому периоду относительно низких цен на нефть. Уже в декабре 2025 года стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель при том, что в бюджете заложена цена в 59 долларов. Однако адаптация будет проходить болезненно из-за того, что страны ЕС к концу 2027 года полностью откажутся от газа из России.

По сравнению с довоенным 2021 годом российские доходы от продажи газа странам ЕС сократились в 2025 году на 40% — с 22,8 миллиарда евро до 13–15 миллиардов евро. Re: Russia отмечает, что утрата европейского рынка для российского газового сектора является некомпенсируемой потерей: непроданный Европе газ просто некуда направить.

Дело в том, что инфраструктура газопроводной торговли России строилась в течение 50 лет, с конца 1960-х. И главный прицел делался на долгосрочное сотрудничество с Европой. Оно не предполагало никакого плана «Б». Однако после начала войны в Украине Европа принялась постепенно избавляться от газовой зависимости перед Россией.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Re: Russia добавляет, что больше всего от газового разрыва России и Европы выиграли США. Так, в 2021 году на американский газ приходилось 6% всех закупок ЕС, в 2024-м — 19%, а в 2025-м — уже почти 27%. Таким образом США заняли второе место на европейском рынке после Норвегии, оттеснив Россию на третье.

По оценкам американского Института экономики энергетики и финансового анализа, доля США в общем объеме европейского импорта газа к 2030 году может увеличиться до 40%. Иными словами, роль США в обеспечении Европы газом приблизится к той, которую Россия играла в нем до войны.

При этом в ближайшее время возвращения России на европейский рынок газа в объемах, хоть как-то сопоставимых с довоенными, ждать не стоит. Re: Russia пишет, что Путин «навсегда подорвал идею политической нейтральности российских газовых поставок, которой придерживались и Леонид Брежнев, и ястреб холодной войны Юрий Андропов».

Таким образом, Владимир Путин, отдав приказ о начале войны в Украине, нанес максимально разрушительный удар по традиционным конкурентным преимуществам газового сектора России на мировом рынке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть