Впервые за 60 лет Россия вступает в период низких цен на нефть, лишившись стабилизатора в виде газовых контрактов на премиальном европейском рынке. Скоро страна столкнется с потерями, которые неоткуда будет компенсировать, сообщил независимый аналитический проект Re: Russia.

Российской экономике предстоит адаптироваться к новому периоду относительно низких цен на нефть. Уже в декабре 2025 года стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель при том, что в бюджете заложена цена в 59 долларов. Однако адаптация будет проходить болезненно из-за того, что страны ЕС к концу 2027 года полностью откажутся от газа из России.

По сравнению с довоенным 2021 годом российские доходы от продажи газа странам ЕС сократились в 2025 году на 40% — с 22,8 миллиарда евро до 13–15 миллиардов евро. Re: Russia отмечает, что утрата европейского рынка для российского газового сектора является некомпенсируемой потерей: непроданный Европе газ просто некуда направить.

Дело в том, что инфраструктура газопроводной торговли России строилась в течение 50 лет, с конца 1960-х. И главный прицел делался на долгосрочное сотрудничество с Европой. Оно не предполагало никакого плана «Б». Однако после начала войны в Украине Европа принялась постепенно избавляться от газовой зависимости перед Россией.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома» Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится? Экономика 20 минут чтения

Re: Russia добавляет, что больше всего от газового разрыва России и Европы выиграли США. Так, в 2021 году на американский газ приходилось 6% всех закупок ЕС, в 2024-м — 19%, а в 2025-м — уже почти 27%. Таким образом США заняли второе место на европейском рынке после Норвегии, оттеснив Россию на третье.

По оценкам американского Института экономики энергетики и финансового анализа, доля США в общем объеме европейского импорта газа к 2030 году может увеличиться до 40%. Иными словами, роль США в обеспечении Европы газом приблизится к той, которую Россия играла в нем до войны.

При этом в ближайшее время возвращения России на европейский рынок газа в объемах, хоть как-то сопоставимых с довоенными, ждать не стоит. Re: Russia пишет, что Путин «навсегда подорвал идею политической нейтральности российских газовых поставок, которой придерживались и Леонид Брежнев, и ястреб холодной войны Юрий Андропов».

Таким образом, Владимир Путин, отдав приказ о начале войны в Украине, нанес максимально разрушительный удар по традиционным конкурентным преимуществам газового сектора России на мировом рынке.