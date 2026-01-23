EN
Политика

СМИ: финнов попросили «пощадить» американцев во время учений НАТО

2 минуты чтения 13:56

Во время учений НАТО Joint Viking, которые прошли в Норвегии в марте 2025 года, резервистов из Финляндии попросили «пощадить» военных из США. Об этом рассказал источник The Times.

По его данным, американцы испытывали сложности, из-за чего командиры были вынуждены обратиться к финнам, которые в рамках учений играли роль противников. «Пришлось сказать, чтобы они перестали избивать американцев, так как это было для них унизительно и деморализующе», — рассказал собеседник издания.

В материале этот факт приводится как одно из подтверждений того, что США не располагают достаточными военными ресурсами и опытом для боевых действий в Арктике. Гораздо лучше к ведению боев в суровых холодных условиях подготовлены союзники американцев по НАТО — Великобритания и страны Северной Европы. В частности, от Финляндии США зависят в плане передовых технологий ледокольного флота.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

«Если Трамп хочет защитить этот регион, он идет по неверному пути, раздражая своих арктических союзников», — сказал источник The Times.

Накануне президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили рамочное соглашение по поводу Гренландии. После этого глава Белого дома в интервью Fox Business заявил, что в случае подписания этой сделки, США получат неограниченный военный доступ к датскому острову.

По данным источников Axios, соглашение, которое обсуждали Трамп и Рютте, предполагает сохранение суверенитета Дании над Гренландией, но при этом расширяет права США на строительство военных баз и создание «зон обороны». Предполагается, что Вашингтон сможет разместить на острове элементы системы противовоздушной обороны «Золотой купол».

