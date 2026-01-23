Десятилетняя девочка погибла в вырытом ей тоннеле в снегу

В поселке Березовка десятилетняя девочка погибла, задохнувшись в большом сугробе около своего дома. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Красноярскому краю.

Инцидент произошел сегодня, 23 января. По информации регионального СК, девочка играла во дворе своего дома на улице Совхозной и прокладывала тоннель в большом сугробе. В какой-то момент снежная масса обрушилась и перекрыла ей выход. Девочка не смогла выбраться и погибла.

«Следователи работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении силовиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК).

Ранее стало известно, что в Красноярском крае пропали сразу двое подростков. По информации Следственного комитета, 22 января 14-летний житель Красноярска Николай Капля ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером того же дня отец ребенка получил требование заплатить деньги за его возвращение. ТАСС пишет, что сумма выкупа, о которой идет речь, составила 350 тысяч долларов.

Прокуратура Красноярского края сообщает, что похищение подростка произошло в коттеджном поселке Сосновый Бор. Силовики утверждают, что отец мальчика также обнаружил пропажу трех миллионов рублей из своих сейфов.

По информации «Сибирского экспресса», отец пропавшего Николая — крупный красноярский предприниматель Андрей Капля. Сообщается, что совокупная выручка его компаний в 2024 году составила 16 миллиардов рублей.

Сегодня СМИ также сообщали о пропаже 22 января 14-летней Натальи Елькиной. Позже телеграм-канал «Осторожно новости» написал, что Елькина «жива и вернулась домой сама».