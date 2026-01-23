EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Доллару предсказали резкое падение

2 минуты чтения 14:20

Геополитические события и жесткая монетарная политика Центробанка России могут привести к дальнейшему укреплению рубля. В ближайшее время курс доллара может снизиться до 74 и даже до 70 рублей, убеждены эксперты, опрошенные РИА «Новости».

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Так, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ждет снижения курса доллара до 74 или 72 рублей. «Растущие ожидания относительно более медленного снижения ключевой ставки дестимулируют спрос на валютные активы. Импорт остается низким как сезонно, так и за счет хороших поступлений в декабре 2025 года», — пояснил он.

В свою очередь, аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова отметила, что курс доллара на форексе подошел вплотную к минимуму декабря прошлого года — 75,54 рубля. По ее словам, стабилизация ниже этого уровня дает основания ожидать дальнейшего снижения до июльского минимума в 74,02 рубля. Но и на этом падение курса доллара может не закончиться. 

«Ниже 74,02 рубля доллар не опускался с февраля 2023 года, а способность рубля отвоевать указанную отметку может наблюдаться на фоне дальнейшего улучшения геополитической ситуации и увеличения вероятности заключения мирного соглашения по Украине. Следующими целями движения ниже 74,02 рубля могут стать отметки 72,5 рубля и 70,5 рубля», — сказала Кожухова.

Одним из важных факторов укрепления рубля является ожидание прогресса в переговорах по Украине, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, появление новых позитивных новостей на эту тему может толкнуть курс доллара до отметок в 72 и даже 70 рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке