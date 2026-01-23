Доллару предсказали резкое падение

Геополитические события и жесткая монетарная политика Центробанка России могут привести к дальнейшему укреплению рубля. В ближайшее время курс доллара может снизиться до 74 и даже до 70 рублей, убеждены эксперты, опрошенные РИА «Новости».

Так, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ждет снижения курса доллара до 74 или 72 рублей. «Растущие ожидания относительно более медленного снижения ключевой ставки дестимулируют спрос на валютные активы. Импорт остается низким как сезонно, так и за счет хороших поступлений в декабре 2025 года», — пояснил он.

В свою очередь, аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова отметила, что курс доллара на форексе подошел вплотную к минимуму декабря прошлого года — 75,54 рубля. По ее словам, стабилизация ниже этого уровня дает основания ожидать дальнейшего снижения до июльского минимума в 74,02 рубля. Но и на этом падение курса доллара может не закончиться.

«Ниже 74,02 рубля доллар не опускался с февраля 2023 года, а способность рубля отвоевать указанную отметку может наблюдаться на фоне дальнейшего улучшения геополитической ситуации и увеличения вероятности заключения мирного соглашения по Украине. Следующими целями движения ниже 74,02 рубля могут стать отметки 72,5 рубля и 70,5 рубля», — сказала Кожухова.

Одним из важных факторов укрепления рубля является ожидание прогресса в переговорах по Украине, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, появление новых позитивных новостей на эту тему может толкнуть курс доллара до отметок в 72 и даже 70 рублей.