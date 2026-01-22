Маск назвал старение решаемой проблемой

Американский миллиардер Илон Маск впервые посетил Всемирный экономический форум в Давосе. Во время своего выступления предприниматель, в частности, заявил, что старение — это решаемая проблема, пишет Business Insider.

«Я действительно считаю, что эта проблема [старение] вполне решаема. Когда мы выясним, что вызывает старение, я думаю, мы обнаружим, что это невероятно очевидно», — сказал Маск.

По мнению предпринимателя, в итоге окажется, что механизм старения — «не какая-то тонкая вещь», потому что все клетки в организме стареют примерно с одинаковой скоростью.

Вместе с тем, Маск признался, что не уделял много времени глубокому изучению этого вопроса. И все же, по его мнению, биологическая природа старения указывает на то, что у этого процесса есть конкретный механизм. Предприниматель считает, что ученые научатся его контролировать.

Большую часть своего выступления Маск посвятил искусственному интеллекту (ИИ) и робототехнике. По словам предпринимателя, в 2027 году ИИ будет умнее любого человека на планете, а через пять лет — всего человечества в совокупности.

В связи с этим человечеству стоит быть осторожнее с искусственным интеллектом, чтобы не оказаться в мире, похожем на фильм «Терминатор» Джеймса Кэмерона, отметил миллиардер.

Также быстрыми темпами будут развиваться роботы, полагает Маск. Предприниматель рассказал, что его компания Tesla запустила в США беспилотное такси. К концу 2026 года оно будет распространено по всей стране, заявил миллиардер.

Помимо этого,по словам Маска, активное развитие ждет и человекоподобных роботов. Сейчас Tesla поставляет роботов Optimus для работы на промышленный предприятиях, но к концу 2027 года компания будет готова открыть продажи для обычных людей.

В сентябре 2025 года Владимир Путин обсудил вечную жизнь с председателем КНР Си Цзиньпинем. Во время парада в Пекине микрофоны случайно зафиксировали их беседу о биотехнологиях, трансплантации органов и возможностях достижения 150-летнего возраста. После возвращения в Россию Путин посетил лабораторный комплекс «Сириуса», где ему показали экспериментальные разработки, включая так называемую «молодильную клубнику».