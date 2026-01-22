EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Маск назвал старение решаемой проблемой

2 минуты чтения 20:27

Американский миллиардер Илон Маск впервые посетил Всемирный экономический форум в Давосе. Во время своего выступления предприниматель, в частности, заявил, что старение — это решаемая проблема, пишет Business Insider.

«Я действительно считаю, что эта проблема [старение] вполне решаема. Когда мы выясним, что вызывает старение, я думаю, мы обнаружим, что это невероятно очевидно», — сказал Маск.

По мнению предпринимателя, в итоге окажется, что механизм старения — «не какая-то тонкая вещь», потому что все клетки в организме стареют примерно с одинаковой скоростью.

Вместе с тем, Маск признался, что не уделял много времени глубокому изучению этого вопроса. И все же, по его мнению, биологическая природа старения указывает на то, что у этого процесса есть конкретный механизм. Предприниматель считает, что ученые научатся его контролировать.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Большую часть своего выступления Маск посвятил искусственному интеллекту (ИИ) и робототехнике. По словам предпринимателя, в 2027 году ИИ будет умнее любого человека на планете, а через пять лет — всего человечества в совокупности.

В связи с этим человечеству стоит быть осторожнее с искусственным интеллектом, чтобы не оказаться в мире, похожем на фильм «Терминатор» Джеймса Кэмерона, отметил миллиардер.

Также быстрыми темпами будут развиваться роботы, полагает Маск. Предприниматель рассказал, что его компания Tesla запустила в США беспилотное такси. К концу 2026 года оно будет распространено по всей стране, заявил миллиардер.

Помимо этого,по словам Маска, активное развитие ждет и человекоподобных роботов. Сейчас Tesla поставляет роботов Optimus для работы на промышленный предприятиях, но к концу 2027 года компания будет готова открыть продажи для обычных людей.

В сентябре 2025 года Владимир Путин обсудил вечную жизнь с председателем КНР Си Цзиньпинем. Во время парада в Пекине микрофоны случайно зафиксировали их беседу о биотехнологиях, трансплантации органов и возможностях достижения 150-летнего возраста. После возвращения в Россию Путин посетил лабораторный комплекс «Сириуса», где ему показали экспериментальные разработки, включая так называемую «молодильную клубнику».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть