Общество

Власти сообщили о сотнях найденных тел в Курской области после вторжения ВСУ

2 минуты чтения 12:51

С начала вторжения украинской армии на территорию Курской области России летом 2024 года там были найдены массовые захоронения с сотнями тел погибших. Об этом, как передает ТАСС, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — сказала она. Москалькова также напомнила, что аппарат уполномоченного по правам человека совместно с командой курского губернатора Александра Хинштейна создал базу данных жителей региона, связь с которыми была утрачена после начала боевых действий там.

«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 лица, из которых: 1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло», — сообщила омбудсмен

Накануне глава региона Александр Хинштейн потребовал срочно разобраться с ситуацией в Курской городской больнице №6, где тела умерших пациентов дожидаются отправки в другие учреждения на каталках прямо в больничных коридорах.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

«Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду. Подобное просто недопустимо — по отношению как к живым, так и к покойникам», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

О трупах, лежащих в больничных коридорах, журналистам рассказали медсестры и санитарки, работающие в учреждении. По их словам, в больнице нет ни морга, ни даже специального помещения, где тела могли бы храниться перед отправкой.

Сотрудники больницы рассказали, что в ожидании транспортировки упакованный труп может находиться в коридоре от пяти до девяти часов. Если это происходит в летнее время, то в помещении успевает появиться неприятный запах. 

