Трупы в коридорах больницы Курска шокировали губернатора

Сотрудницы отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №6 города Курск рассказали о лежащих в коридорах учреждения трупах, которые могут находиться там по несколько часов. Об этом написали «Курские известия».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил достоверность этой информации, а также опубликованных журналистами фотографий. В своем телеграм-канале он назвал их шокирующими и потребовал разобраться с этой проблемой до конца дня.

Две санитарки и медсестра рассказали «Курским известиям», что в отделении нет как морга, так и помещения для хранения трупов. Из-за этого до прибытия спецтранспорта тела размещаются на каталках, которые ставят рядом с тумбами для питания пациентов.

Сотрудники больницы рассказали, что в ожидании транспортировки упакованный труп может находиться в коридоре от пяти до девяти часов. Если это происходит в летнее время, то в помещении успевает появиться неприятный запах.

Кроме того, лежащие в коридоре трупы негативно сказываются на настроениях пациентов. «Представьте, человека везут в реанимацию, и он сразу же видит, что у нас в коридоре мешок с трупом. Как думаете, какие у него могут возникнуть мысли?» — сказала санитарка Татьяна Самуйлова.

Хинштейн заявил, что взял ситуацию в больнице №6 на личный контроль. Он поручил региональному министру здравоохранения Светлане Ермоловой посетить учреждение и отработать с сотрудниками все интересующие их вопросы. Сложившуюся ситуацию он назвал недопустимой по отношению как к живым, так и к умершим людям.

Помимо проблем с вывозом тел сотрудники больницы рассказали и о проблеме с перегруженностью палат. Из-за размещения в них дополнительных коек персонал с трудом справляется с установкой необходимой для лечения аппаратуры. При этом пациенты лишаются возможности иметь личные тумбочки в палате — для них не хватает места.