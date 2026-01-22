EN
Россиянка погибла при железнодорожной катастрофе в Испании

2 минуты чтения 13:32 | Обновлено: 13:39

В результате железнодорожной катастрофы в Испании погибла гражданка России. Об этом агентству ТАСС сообщили в посольстве России в Мадриде. В диппредставительстве уточнили, что трагедия произошла вблизи населенного пункта Адамус в Андалусии. 

Катастрофа случилась вечером 18 января в провинции Кордова. В аварии участвовали два высокоскоростных поезда, следовавшие навстречу друг другу. Один из составов сошел с рельсов на прямом участке пути и оказался на соседнем железнодорожном полотне, в результате два поезда столкнулись.

По информации агентства Reuters со ссылкой на представителей властей, в результате погибли по меньшей мере 40 человек, пострадали более 150, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Власти Испании объявили трехдневный национальный траур.

Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, проводится расследование причин катастрофы. По предварительным данным, одной из возможных причин аварии мог стать дефект железнодорожного полотна, однако окончательные выводы пока не сделаны.

Как отмечает Reuters, авария стала одной из крупнейших железнодорожных катастроф в Европе за последние 80 лет и крупнейшей в Испании с 2013 года. Тогда в результате схода поезда с рельсов в Сантьяго-де-Компостела погибли 80 человек.

Буквально через несколько дней после случившегося, 21 января, произошла еще одна авария на железной дороге. В испанском городе Джелида в провинции Барселона пассажирский поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной и сошел с рельсов. Погиб машинист, не менее 15 человек получили травмы. По данным СМИ, подпорная стена обрушилась после сильных дождей в Каталонии.

