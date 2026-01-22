EN
Россияне столкнулись с блокировками счетов при оплате турпутевок

2 минуты чтения 14:57 | Обновлено: 15:10

В России участились случаи блокировки банковских карт и счетов у туристов и турагентов. Причиной стало ужесточение контроля за переводами между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, в зоне повышенного риска оказались турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату за туры на личные карты или счета. Под проверки также попадают клиенты таких агентов. Речь идет, в том числе, о туристах, которые переводят значительные суммы, а также о тех, кто перед оплатой перемещает деньги между собственными счетами. В АТОР добавляют, что под дополнительные проверки нередко попадают и переводы со счетов пенсионеров.

Как рассказали представители туристического рынка, проблемы с приостановкой платежей появились еще в 2025 году. Банки все чаще блокировали переводы даже на сравнительно небольшие суммы, особенно при оплате через СБП, по QR-коду или номеру телефона. Сейчас, по словам турагентов, инициаторами таких блокировок выступает большинство крупных российских банков.

Суммы переводов, которые потенциально могут быть заблокированы, разнятся. В отдельных случаях речь идет о 20–50 тысячах рублей, в других — о платежах на 300 тысяч рублей и более. В АТОР подчеркивают, что такие меры создают сложности как для туристов, так и для представителей отрасли, работающих вне классических эквайринговых схем.

В АТОР также отмечают, что процедура разблокировки счетов и карт часто оказывается длительной и сложной. В лучшем случае клиенту поступает звонок из банка с вопросами о цели перевода, в худшем — происходит полная блокировка всех счетов, после чего требуется личный визит в отделение или многочасовые обращения в службу поддержки. В ассоциации приводят пример туриста, который не смог оплатить часть стоимости круиза из-за блокировки перевода и в итоге был вынужден закрыть счета в одном из банков, несмотря на поданные жалобы.

При этом крупные игроки туристического рынка заявляют, что массовых сбоев при оплате туров они не фиксируют. Генеральный директор Onlinetours Константин Победкин пояснил, что основная проблема связана с переводами между физическими лицами, когда клиенты оплачивают туры напрямую на личные карты агентов. По его словам, при переводах по СБП непосредственно на счета юридических лиц блокировок, как правило, не возникает.

