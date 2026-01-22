EN
Общество

Россияне вошли в пятерку крупнейших эмигрантских диаспор в мире

2 минуты чтения 19:13 | Обновлено: 19:28

Граждане России заняли пятое место в рейтинге крупнейших эмигрантских диаспор мира, сообщила ООН со ссылкой на собственные данные.

По состоянию на 2024 год в эмиграции проживали больше девяти миллионов россиян. С нулевых и до начала войны в Украине за рубежом проживали порядка восьми-девяти миллионов граждан России.

Сопоставимая с текущей численность российских диаспор была зафиксирована в 1995 году. Тогда больше десяти миллионов граждан России проживали за рубежом. Еще выше этот показатель был в 1990 году — почти 12,5 миллионов обладателей российского паспорта жили вне страны.

Первое место в рейтинге стран с самым большим количеством эмигрантов заняла Индия. По данным ООН, 18,5 миллионов граждан этой страны живут за рубежом. Далее следуют Китай и Мексика, откуда уехали 11,7 и 11,6 миллионов человек соответственно. Четвертое место заняла Украина, которую покинули 9,8 миллионов граждан.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Также Россия заняла десятое место в рейтинге самых популярных стран для эмиграции. В стране, как следует из подсчетов ООН, находятся 7,6 миллионов иммигрантов. За последние 15 лет это число значительно снизилось. По данным на 2010 год, в России жили больше 11 миллионов иностранцев. Сопоставимый показатель был зафиксирован и в 1990-м.

На первом месте в рейтинге самых популярных стран для эмиграции заняли США — там проживают свыше 52 миллионов иностранцев. Далее идут Германия (16,7 миллионов), Саудовская Аравия (13,7 миллионов), Великобритания (11,8 миллионов), Франция (9,2 миллиона).

Сопоставимые показатели у Испании, Австралии, Канады и ОАЭ — в каждой из этих стран живут от восьми до девяти миллионов иностранцев, следует из статистики ООН.

