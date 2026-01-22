Москвичам пообещали новые морозы и снегопады

В ближайшие дни в Москве ожидается серьезное похолодание и новая волна обильных снегопадов. Об этом телеканалу RTVI рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

По его словам, до конца недели температура воздуха в столице продолжит падать под влиянием сибирского антициклона и уже в ночь на 23 января похолодает до минус 13-15 градусов, по области — до минус 12—17 градусов.

«В субботу-воскресенье ночная температура понизится до минус 19-24 градусов по области. В Москве тоже будет холодно — около минус 20 градусов в эти ночи. В субботу и воскресенье днем в Москве будет где-то минус 13-16 градусов, по области — минус 11-16 градусов. В субботу без осадков, а в воскресенье появится вероятность небольшого снега», — сказал Ильин.

При этом уже на следующей неделе, по словам эксперта, мороз сменится на кратковременную оттепель и начнутся снегопады. Так, днем 26 января снег пойдет в западных и северо-западных районах Москвы, а к вечеру того же дня он «накроет всю Московскую область». Ильин также не исключил такого погодного явления, как ледяной дождь.

Белый порошок Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве Криминал 8 минут чтения

В предыдущий раз Москву и область завалило снегом в первой декаде января из-за балканского циклона Френсис. В центре города коммунальщики свозили снег на Миусскую улицу, в результате чего там образовался сугроб высотой в два-три и длиной в несколько сотен метров.

Огромный сугроб быстро прозвали «Миусской снежной дюной», а затем местные жители начали собираться на нем, играть в снежки, кататься на санках и петь песни. Так продолжалось около недели, пока 15 января столичные силовики не разогнали отдыхающих горожан.