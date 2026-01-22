СМИ: Европа осознала враждебность США

Экстренный саммит европейских лидеров пройдет в Брюсселе 22 января. Главной темой обсуждения там, как пишет Politico, ссылаясь на многочисленные источники, станет новый миропорядок, в котором США больше не друг Европы.

К такому выводу власти европейских стран пришли из-за риторики президента США Дональда Трампа о необходимости аннексии Гренландии, которая формально является частью Дании. Решение Трампа все же не вводить пошлины против стран, которые отправили своих военных на остров, не смогло исправить ситуацию, говорится в публикации.

О том, что время для переговоров «закончилось», и для Европы «пришло время выступить против Трампа», — заявил в эфире Би-би-си бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Еще один источник Politico в европейских дипломатических кругах, пожелавший остаться неназванным, заявил, что «наша американская мечта мертва», добавив, что «Дональд Трамп ее убил».

О необходимости сопротивляться американскому давлению говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, у Европы есть «очень мощные инструменты», которые она должна использовать, когда ее «не уважают и когда не соблюдаются правила игры».

В свою очередь, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал Европу действовать вне зависимости от того, как в итоге будет решен вопрос с принадлежностью Гренландии. «После недавних переговоров нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между [генеральным секретарем НАТО] г-ном Рютте и г-ном Трампом», — сказал он, добавив, что «независимо от того, какое решение будет найдено для Гренландии, все должны понимать, что мы не можем сидеть сложа руки, расслабляться и довольствоваться достигнутым».

О глобальном изменении ситуации на международной арене, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мир изменился навсегда. Мы должны меняться вместе с ним», — сказал она.

Два источника издания сравнили сложившуюся ситуацию со временем, предшествовавшим началу Второй мировой войны, когда Великобритания, Франция и Италия пошли на уступки Адольфу Гитлеру, позволив ему аннексировать Чехословакию. По их словам, в Европе наконец осознали, что «политика умиротворения больше не является правильной».