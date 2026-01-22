EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Европа осознала враждебность США

2 минуты чтения 11:44

Экстренный саммит европейских лидеров пройдет в Брюсселе 22 января. Главной темой обсуждения там, как пишет Politico, ссылаясь на многочисленные источники, станет новый миропорядок, в котором США больше не друг Европы.

К такому выводу власти европейских стран пришли из-за риторики президента США Дональда Трампа о необходимости аннексии Гренландии, которая формально является частью Дании. Решение Трампа все же не вводить пошлины против стран, которые отправили своих военных на остров, не смогло исправить ситуацию, говорится в публикации. 

О том, что время для переговоров «закончилось», и для Европы «пришло время выступить против Трампа», — заявил в эфире Би-би-си бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Еще один источник Politico в европейских дипломатических кругах, пожелавший остаться неназванным, заявил, что «наша американская мечта мертва», добавив, что «Дональд Трамп ее убил».

О необходимости сопротивляться американскому давлению говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, у Европы есть «очень мощные инструменты», которые она должна использовать, когда ее «не уважают и когда не соблюдаются правила игры».

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

В свою очередь, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал Европу действовать вне зависимости от того, как в итоге будет решен вопрос с принадлежностью Гренландии. «После недавних переговоров нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между [генеральным секретарем НАТО] г-ном Рютте и г-ном Трампом», — сказал он, добавив, что «независимо от того, какое решение будет найдено для Гренландии, все должны понимать, что мы не можем сидеть сложа руки, расслабляться и довольствоваться достигнутым».

О глобальном изменении ситуации на международной арене, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мир изменился навсегда. Мы должны меняться вместе с ним», — сказал она.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Два источника издания сравнили сложившуюся ситуацию со временем, предшествовавшим началу Второй мировой войны, когда Великобритания, Франция и Италия пошли на уступки Адольфу Гитлеру, позволив ему аннексировать Чехословакию. По их словам, в Европе наконец осознали, что «политика умиротворения больше не является правильной».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть