СМИ: Европа пригрозила применить «торговую базуку» против США

Европарламент планирует 26 января обратиться к Еврокомиссии с просьбой активировать самое мощное торговое оружие ЕС, которое называют «торговой базукой», — механизм против принуждения. Об этом рассказал Politico высокопоставленный чиновник в сфере торговли на условиях анонимности.

Председатель комитета Европарламента по торговле, социал-демократ Бернд Ланге рассчитывает, что в понедельник комитет официально запросит начало формальной проверки, чтобы активировать механизм против принуждения, передало издание.

«Европа должна говорить на языке, понятном Трампу. Мы готовы продвигаться вперед с механизмом против принуждения. Я бы предпочла, чтобы решение было принято сегодня, но надеюсь на сильное и единое заявление в понедельник. У нас нет времени на раздумья», — заявила шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро из либеральной партии Renew.

Главный торговый депутат Европарламента от «Европейской народной партии» Йорген Варборн высказался значительно осторожнее, отметило Politico. Депутат сказал журналистам, что пока что «слишком рано говорить», согласится ли он попросить Еврокомиссию активировать механизм против принуждения в отношении США.

«Нам необходимо скоординировать дальнейшие действия и обсудить возможные варианты на случай дальнейших действий. Ничто не исключается», — добавил Варборн в комментарии журналистам.

Позиция лидеров стран-членов Евросоюза радикализировалась, отметило Politico. В частности Германия, выступавшая за диалог с США, примкнула к Франции, которая изначально призывала активировать механизм против принуждения.

«Торговая базука» — один из основных рычагов влияния Евросоюза на США. Она включает в себя широкий спектр возможных мер, таких как введение тарифов, ограничение экспорта стратегических товаров или исключение американских компаний из тендеров.