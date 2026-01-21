Потребительские расходы россиян выросли до максимума за восемь лет

Потребительские расходы россиян в декабре 20205 года достигли максимума за восемь лет. Это следует из подсчетом аналитиков «СберИндекса».

За месяц расходы россиян превысили 8,4 триллиона рублей — это на 10,8% больше, чем в декабре 2024 года. Если учитывать уровень инфляции, то рост составит 4,8%, добавили эксперты.

Расходы россиян на продукты питания выросли в декабре 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее на 9% (в реальном выражении — на 3,2%), на общепит — на 20,6% (на 8,4% с учетом инфляции), на различные услуги — на 14,3% (на 4,9% в реальном выражении). На покупки непродовольственных товаров россияне потратили за месяц на 9,3% больше (или на 6,2% с учетом инфляции), чем в декабре 2024 года.

«После сильного потребления в декабре траты на новогодних каникулах дают сигнал о паузе в импульсе потребительских расходов: количество покупок в этот период осталось на уровне прошлого года, номинальный рост расходов — 9,8%», — сказала управляющий директор, руководитель лаборатории «СберИндекс» Дарья Цыплакова.

Также аналитики выявили изменение новогодних привычек россиян: вместо традиционных застолий и подарков траты сместились в сторону впечатлений. Так, расходы на кинотеатры в начале января выросли на 14,7% по сравнению с прошлым годом, траты на салоны красоты, массажи и спа — на 32,8%, на покупки цифровых сервисов — на 31,9%. На услуги по фото и печати россияне потратили на 24% больше, чем годом ранее.

При этом расходы в ресторанах и кафе во время праздников остались на прежнем уровне (-0,1%), а по сравнению с декабрем уменьшились на 0,4%. «Это показывает, что поход в кафе все чаще становится частью повседневного потребления, а не особой “праздничной” категорией», — полагают в «СберИндексе».

Траты россиян в винных магазинах во время каникул упали на 2%, на товары для красоты и здоровья — на 7,9%, на ювелирные изделия — на 9,5%. При этом расходы на маркетплейсах выросли на 39%.