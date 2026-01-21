Кремль ответил на заявление Трампа о тайном оружии

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы уже анализируют слова президента США Дональда Трампа о якобы имеющемся у Вашингтона секретном оружии, о котором никто не знает. Об этом со ссылкой на слова Пескова пишет РБК.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о применении гиперзвукового оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что у США есть «потрясающее» оружие, о котором «никто не знает». Политик не раскрыл его характеристики.

Также Трамп заметил, что ему, возможно, не следовало раскрывать эту информацию. Вопрос о применении гиперзвукового оружия ему задали после того, как пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт в своем аккаунте в соцсети X сделала репост интервью с человеком, который представился охранником Мадуро.

Во время него неизвестный заявил, что спустившиеся американские солдаты якобы применили неизвестное необычное оружие, выстрелы которого были похожи на «сильную звуковую волну». Ранее, как отмечает РБК, подобную информацию публиковал и New York Post.

Тогда журналисты поговорили с представившимся венесуэльским военным человеком, который рассказал, что во время операции США появилась «мощная звуковая волна», которая якобы заставила военных лечь на землю из-за сильной головной боли, а также из-за пошедшей из носа и горла крови.

Министерство войны, а также другие органы власти США не подтверждали эту информацию. Прямо на этот вопрос не ответил и Трамп. Песков же заявил, что после изучения слов Трампа неназванные «соответствующие службы» представят разъяснение сказанного президентом США. Спикер Кремля не уточнил, стоит ли ожидать публичного доклада по итогам анализа слов Трампа от российских спецслужб.